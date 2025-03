Mihai Stoica, discuție cu cărțile pe față în vestiar după FCSB – Lyon 1-3! „Ar fi fost bine să fie pe teren Bîrligea!”. Cine e fotbalistul care „a făcut și bune, și rele”

Managerul general al campioanei României a spus despre Malcom Edjouma că a făcut și bune, și rele în prima repriză a confruntării, mijlocașul francez având o oportunitate mare de a înscrie.

Mihai Stoica, discuție cu cărțile pe față în vestiar după FCSB – Lyon

Mihai Stoica a avut o discuție cu cărțile pe față în vestiar la finalul , dezvăluind că mai mulți fotbaliști ai „roș-albaștrilor” au recunoscut că ar fi fost bine să fie pe teren și Daniel Bîrligea:

ADVERTISEMENT

„Vorbeam și cu băieții și spuneau că ar fi fost bine să fie pe teren și Bîrligea. Pe unii îi poți face uitați, chiar și pe Olaru, deși e căpitanul și cel mai bun jucător al echipei, dar aveam nevoie de un Bîrligea. Exact cum a fost și la meciul cu PAOK, am jucat foarte bine. Am avut ocazii monumentale.

Am avut perioade bune de timp în care am dominat. Am avut ocaziile noastre, dar acest Lucas Perri ce a putut să facă. Ne-a scos peri albi! Perri e de statura lui Târnovanu, dar pare mare de tot! Chiar noi avem la bază niște cutii mari cu burete, pentru a calcula detenta jucătorilor. Edjouma sare direct pe ultima, e cel mai bun la detentă”.

ADVERTISEMENT

„Edjouma a făcut și bune, și rele!”

„Edjouma a făcut și bune, și rele. Ce-i drept e că am ajuns mai ușor la poartă cu el în teren. Am jucat cu Lyon, iar cel mai bun jucător al lor a fost portarul. Asta spune multe despre noi!

Noi am jucat fără căpitan, fără cel mai bun marcator, fără Lixandru, fără Octavian Popescu, fără Crețu. Patronul nostru spunea că Mihai Popescu a greșit, dar el e fundaș central, e clar că nu are repere de fundaș dreapta. A strâns prea mult la primul gol, dar asta este”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„Chiar nu meritau victoria, un rezultat de egalitate era mai real. Ei au mai multă calitate, au cumpărat de 147 de milioane de euro în acest sezon. Nu cred că s-a cumpărat de 147 de milioane de euro în istoria Ligii 1”, a mai spus Mihai Stoica.