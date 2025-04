Mihai Stoica, dorit de două ori la Rapid de George Copos: „Am semnat. Am luat 7.000 de calmante și somnifere în acea seară”

Managerul general al celor de la FCSB a dezvăluit că toată cariera sa putea arăta altfel, deoarece a fost ofertat de George Copos, patron la Rapid la acea vreme, de două ori înaintea lui Gigi Becali.

Mihai Stoica și-a petrecut cea mai bună parte a carierei la FCSB, însă drumul său putea arăta altfel a dezvăluit că George Copos i-a luat-o cu mult înainte latifundiarului din Pipera, însă mai multe lucruri au făcut ca înțelegerea dintre cei doi să nu se materializeze.

Conducătorul „roș-albaștrilor” a povestit că patronul giuleștenilor de la acea vreme l-a dorit cu insistență în două rânduri, atât în 2000, cât și în 2002, pe vremea când activa la Oțelul Galați. Incompatibilitatea dintre Mihai Stoica și George Copos a jucat un rol crucial în această decizie, însă și părerile altor oameni din jurul clubului au influențat decizia:

„De două ori m-a sunat Copos înainte de Gigi Becali. În 2000 și în 2002. În 2000 am semnat, mi-am luat rămas-bun de la cei de la Galați, însă nu mi-a plăcut cum și-a schimbat atitudinea față de mine după semnătură (n.r. – George Copos).

Mi-a spus despre Bukvic, de la Oțelul Galați. I-am spus că nu e de Rapid. Mi-a zis că i l-a propus Aurel (n.r. – Țicleanu) și să vorbesc cu cei de la Galați. «Băi, George, mi-e un pic complicat să vorbesc cu Galațiul…» și el mi-a replicat atunci: «Păi de ce partea a baricadei ești tu?» Și nu mi-a plăcut tonul lui. Asta a fost luni, miercuri trebuia să mă prezinte.

Mihai Stoica: „Am luat 7.000 de calmante și somnifere în acea seară”

M-am dus acasă, n-am dormit toată noaptea. Am luat 7.000 de calmante în seara aceea. 20 de ani am avut istorie de somnifere și calmante. Dimineața m-am dus la ai mei, care stăteau fix sub mine și i-am zis lui taică-miu că nu mă mai duc.

L-am sunat pe George și i-am zis că nu mai vin deloc, el tot insista, dar eu i-am spus că nu mi-a plăcut cum a pus problema în acea discuție”, a spus Mihai Stoica despre prima tentativă de a merge la Rapid în anul 2000, la

Mihai Stoica: „A doua oară voiam s-o fac din orgoliu”

Mihai Stoica a povestit despre al doilea telefon pe care i l-a dat George Copos cu scopul de a-l aduce la Rapid. El a declarat că era hotărât ca de această dată să meargă acolo, ba chiar acceptase deja propunerea făcută de patronul giuleștenilor, însă fără acceptul regretatului Dinu Gheroghe nu a fost 100% sigur să facă următorul pas.

„A doua oară mergeam, pentru că la Galați nu mă înțelegeam deloc cu primarul. Din orgoliu am vrut s-o fac. A declarat el într-o ședință de consiliu: ‘Să nu ne mai amenințe ăla că pleacă… Cine îl ia?’, bine, mă… îmi reproșase că merg la emisiuni pentru imaginea mea. Am zis că plec. Am discutat cu George, bătusem palma, vorbisem și cu Corsicanu. Știau că sunt stelist, dar asta era situația.

Ultima problemă era Dinu Gheorghe, care nu mai era în club, dar fără aprobarea lui nu m-aș fi dus. L-am rugat pe Victor Becali să se întâlnească cu el și să vorbească și i-a spus că nu mă poate susține. Nu puteam acum să mă întorc la Galați, m-aș fi dus oricum, dar atunci a venit telefonul de la Gigi”, a mai povestit președintele consiliului de administrație al FCSB despre a doua încercare a lui George Copos de a-l aduce pe Giulești.