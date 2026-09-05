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Mihai Stoica (61 de ani) și-a petrecut o bună parte din carieră de conducător în fotbal la FCSB. În urmă cu 24 de ani, el trăia pe viu primul derby cu Dinamo din această postură, iar la emisiunea „MM la FANATIK” a depănat amintirile meciului de pe Ghencea, din data de 15 septembrie 2002.

Cum a trăit MM Stoica primul său derby cu Dinamo, din postura de conducător al lui FCSB

Mihai Stoica și-a început cariera de conducător în fotbalul românesc în 1992, la Oțelul Galați. După 10 ani petrecuți la Oțelul, el a fost ofertat insistent de George Copos pentru a merge la Rapid, însă în cele din urmă a ajuns în curtea lui Gigi Becali, unde avea să-și petreacă mai bine de două decenii.

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Mihai Stoica a povestit la emisiunea „MM la FANATIK” cum a trăit primul său derby, pe Ghencea, în anul 2002: „S-a jucat în Ghencea. La Dinamo juca Gică Popescu. La meciul ăla, noi am avut o distribuție mai specială, cu jucători care nu jucaseră până atunci în ediția aceea. A jucat Ogăraru titular, care nu jucase deloc până atunci. A fost 1-1 și știu că a fost un meci bun al lui Oprița și Aliuță. Au jucat foarte bine”, a povestit Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

„Oprița 3 stele, adică mult. Aliuță 3 stele, iar Ogăraru tot 3 stele. Ai memorie bună. Marcatori Miu în minutul 52, iar în 73 Vlăduț Munteanu. Arbitru era Marian Salomir. Antrenor la voi era Cosmin Olăroiu, iar la Dinamo Florin Marin”, au fost informațiile prezentate de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, despre meciul din urmă cu 24 de ani.

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Sentimentele lui Mihai Stoica în primele săptămâni la FCSB

Conducătorul roș-albaștrilor recunoaște că echipa nu a avut cele mai bune rezultate imediat după ce el a ajuns la club, iar acest lucru îi dădea bătăi de cap, chiar dacă nu i se putea reproșa nimic, întrucât nu avea putere deplină, însă lucrurile s-au schimbat rapid: „Eu eram speriat rău de tot, începusem rău campionatul. Ziceam că am venit la Steaua, iar în loc să rupem tot… Oli chiar a plecat după primele etape. Eram un pic cam speriat de ce mi se întâmpla, pentru că eu consideram că sunt foarte pregătit pentru București, dar nu prea eram. Dar am recuperat rapid. La început am zis că mă înghite orașul, dar până la urmă s-au dus ceva ani de atunci.

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La primul meci acasă am avut emoții. A fost cu Poli AEK Timișoara, antrenor Panduru, și am pierdut meciul. Cred că făcusem 0-0 în deplasare la Brașov, dar când ne-a bătut Poli AEK Timișoara, care abia promovase, am zis că ne facem de tot râsul cu mine acolo. Nu aveam mare putere în club, dar eram totuși înregimentat. Dar, din 2004, de când am preluat puterea, deoarece am avut puteri depline de a aduce jucători și antrenor, lucrurile s-au schimbat. De acum 22 de ani am căpătat puteri. A plecat Pițurcă și am rămas eu în locul lui.

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Am luat și campionatul din primul an și ne-am calificat și-n grupe, în primul format de grupe din istoria cupelor europene. Am și ieșit din grupe, după ce în preliminarii i-am scos pe CSKA Sofia, în grupă am făcut două victorii, pentru că erau 5 echipe și se jucau 4 meciuri, două acasă și două în deplasare. Am bătut Standard Liege și Beșiktaș. La Beșiktaș era Pancu, iar pe bancă era Del Bosque. Am ieșit din grupe, iar cu Ranieri pe bancă am scos Valencia, apoi au venit intemepriile cu Villarreal.

Am luat campionatul, chiar dacă Walter a plecat cu 3 etape înainte. Am rămas cu puteri depline: i-am adus pe Bănel Nicoliță, Protasov antrenor și Victoraș Iacob, gratis, după care am mai făcut un sezon de excepție, 2005/2006, cu campionat luat și semifinală de Cupa UEFA. Cam ăsta a fost începutul meu la Steaua. Nu a fost rău deloc”, a mai spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”.

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Cine este favorită în derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a? Verdictul lui Mihai Stoica

După meciurile din Cupa României, Dinamo și FCSB se întâlnesc pentru prima dată în acest sezon. „Câinii roșii” vor să-și ia revanșa după ce rivalii din capitală le-au interzis revenirea în cupele europene în barajul din stagiunea precedentă. Mihai Stoica nu crede că echipa sa pleacă din postura de „outsider”:

„Dinamo poate pentru mulți era favorită și în baraj, dar nu a fost să fie pentru ei. La un derby se poate întâmpla orice. I-am bătut 10 meciuri la rând și ne-au bătut 4-3 când toată lumea spunea că o să-i spulberăm. Ar fi un moment foarte bun să nu pierdem la Mioveni cu FC Argeș, pentru că acest lucru ar fi sinonim cu calificarea mai departe. Apoi, cu Dinamo, logic că te poți împăca cu toată lumea dacă bați”, a conchis Mihai Stoica.