Mihai Stoica, după ce Gigi Becali și Florin Tănase au criticat tactica FCSB la meciul cu Manchester United: „Spun asta, chiar dacă se supără unii și alții”

Managerul general al campioanei României a spus că FCSB a jucat cu patru fundași, Mihai Popescu fiind fundaș dreapta, în timp ce Vali Crețu a fost avansat pe o poziție mai ofensivă.

Mihai Stoica, după ce Gigi Becali și Florin Tănase au criticat tactica FCSB la meciul cu Manchester United

Mihai Stoica a vorbit după ce pentru meciul cu Manchester United: „Am văzut multe opinii că am greșit tactica, etc.

N-am jucat cu cinci, noi am jucat cu patru fundași, Popescu a jucat fundaș dreapta, Crețu a jucat sus. Cine nu înțelege că nu am jucat în cinci, treaba lui… să se lase!

Nu s-a putut, dar 30 de minute, după primele 18 minute, când am avut ocazia aia mare și au avut și ei o ocazie, ei nu au avut ce să ne facă. Când vii după pauză cu Garnacho și Diallo… lucrurile se schimbă. Nu știi dacă jocul ar fi arătat altfel dacă ar fi fost Olaru sau nu”.

„Eu nu vreau să luăm nici zece, nici șapte goluri!”

„Tase mi-a spus aseară că mai bine ne duceam peste ei și luam zece. Eu cred că nu e mai bine să te duci peste ei și să iei zece. E o discuție, nimic mai mult. Din moment ce vii cu un contraargument și spui să iei zece… Eu nu vreau să luăm zece, nici șapte.

Spun asta, chiar dacă se supără unii și alții. Îmi doream să nu luăm trei goluri. Când întâlnești un colos și ratezi o ocazie imensă, ocazia lui Mihai Popescu e rarisimă, să mai iei și trei goluri. Așa 2-0 e de bun simț. E păcat să nu intre mingea și la un șut superb cum a fost cel al lui Bîrligea.

Puteam să luăm 5-1, nu știi niciodată… când ai ocazii în meciuri ca astea, trebuie să concretizezi. Acum nu știi, am avut 4 cornere la Baku și am dat trei goluri, nu știi niciodată”, a , la TV .

„Am jucat în patru! Să ia poziția media a jucătorului și așa îți dai seama. Jucătorul având GPS, îți arată harta jucătorului pe care o parcurge într-un meci. E mai detaliu chestia asta, în fine, nu mai contează…

Obosești să alergi după minge, păi dacă te duci să faci presing ca Atalanta obosești și mai tare. De ce nu joacă ăștia mari unii împotriva lor fotbal? Că nu pot! Să nu ajungem la discuțiile că au tot două picioare, că o să mi se facă rău în studio și o să dau cu capul de ceva. Au tot două picioare, dar le folosesc altfel. Asta e diferența.

Garnacho arăta că e rachetă, pentru că Bruno dădea niște trasoare… Noi nu am avut Lixandru, Olaru, Chiricheș și Tavi Popescu. Am pus probleme cu Tănase, am pus probleme cu Bîrligea.

Tănase a scos un cartonaș galben, Bîrligea a avut o bară. A avut și Bruno o bară. Nu ne-am făcut de râs, cu City ne-am făcut de râs, pentru că diferența era mult prea mare, dar acum nu ne-am făcut de râs. Plâng și eu puțin, mă lamentez, nu?

Au existat schimburi de tricou și la vestiar. N-am luat nimic, n-am făcut nici poze. Mie mi-a făcut mereu jenă să fac poze cu cineva. N-am putut să mă abțin la meciul cu Real Madrid, când m-am pozat cu Ronaldo. Era prea mare! Îl vedeam numărul unu la acel moment, n-apăruseră încă Cristiano și Messi”, a mai spus Mihai Stoica.