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Mihai Stoica (61 de ani) a postat un mesaj în limba engleză pe rețelele de socializare în seara zilei în care Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit la FCSB pentru un al treilea mandat pe banca tehnică a echipei roș-albastre. Președintele Consiliului de Administrație de la fosta campioană a României a subliniat cu această ocazie că se simte ușurat odată cu această schimbare de antrenor.

Mesajul transmis de Mihai Stoica după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

După cum se știe deja foarte bine, FCSB vine după o perioadă destul de delicată din punct de vedere sportiv Iar acum, în mod firesc de altfel, toate speranțele sunt puse în , cel care anterior a dovedit din plin că poate obține rezultate mai mult decât importante la această echipă.

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Iar exact în acest sens a fost și mesajul transmis de joi seară prin intermediul Facebookului. Concret, el a făcut un „arc peste timp” și a postat două fotografii cu el și Reghe, ambii zâmbitori, una dintre ele din prezent, de la conferința de presă de prezentare, iar cealaltă din primul mandat al antrenorului la FCSB, alături de mesajul: „Mulțumesc că mi-ai redat zâmbetul. Mai ales că fața mea tristă, obișnuită când sunt relaxat, începuse să-mi provoace riduri”.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de prezentare

Printre altele, că are nevoie de puțin timp la început în sensul de a pune la punct lucrurile care nu merg în prezent, întrucât, în această vară, la echipă au fost aduși destul de mulți jucători noi, în special străini: „Sunt sigur că oamenii de aici mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi. Discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, să avem puțină răbdare și să încercăm să-i aducem la nivelul dorit, să înțeleagă ceea ce înseamnă clubul ăsta.

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Poate mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu și mă ocup în fiecare zi. Vor ști exact unde au venit și ce au de făcut. Când ies pe teren, ei trebuie să aibă o altă reacție. Nu avem ce să discutăm foarte mult. Eu am mare încredere în nivelul jucătorilor. Majoritatea dintre ei au demonstrat că sunt de mare valoare”.