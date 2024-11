Mihai Stoica, dur cu un „tricolor” prezent la EURO 2024: „Nu are ce căuta la echipa națională! Mă și sperie”

Echipa națională de fotbal a României a revenit în această vară, după o pauză de 8 ani, la un turneu final de Campionat European. , .

Mihai Stoica, amuzat de tunsoarea lui George Pușcaș

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, l-a luat în vizor pe George Pușcaș, fotbalist care a fost constant în lotul „tricolorilor”, mai ales în mandatul lui Edi Iordănescu, care l-a convocat pe atacant și la EURO 2024.

Oficialul celor de la FCSB e de părere că George Pușcaș nu ar mai trebui chemat de Mircea Lucescu la echipa națională. Ba mai mult, MM Stoica s-a amuzat de frizura lui „Pusky”, care obișnuiește să-și țină părul în coadă.

„Puşcaş pentru mine… aş pune o dungă să-i taie numele, el nu are ce să caute la echipa naţională, este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc, câteodată îţi cade mingea în cap şi iese un rezultat formidabil pentru echipă.

Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea, acum am văzut că are o coadă… mă şi sperie.

Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic.”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

George Pușcaș a fost „uitat” de Mircea Lucescu pentru ultimele partide din acest an

George Puscaș este unul dintre cei mai convocați jucători din „Generația de Suflet”. Atacantul format în academia lui Inter are nu mai puțin de 46 de prezențe sub „tricolor”, în care a reușit să marcheze nu mai puțin de 11 goluri.

Deși Pușcaș a început să evolueze constant la echipa de club, unde a marcat deja 4 goluri, Mircea Lucescu a hotărât să nu îl convoace pe atacant pentru ultimele meciuri din acest an, cu Kosovo și Cipru în UEFA Nations League.

Decizia selecționerului pare să fi fost inspirată, jucătorul adus în locul lui George Pușcaș fiind .

46 de selecții și 11 goluri are George Pușcaș la echipa națională a României

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform .