Mihai Stoica e coautor la „golul extraterestru” marcat de Octavian Popescu în FCSB – FC Voluntari 1-0: „Eu l-am bătut la cap să tragă la poartă!”

FCSB s-a impus in extremis în fața celor de la FC Voluntari, în etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1, după un gol fabulos marcat de Octavian Popescu.

Mihai Stoica e coautor la „golul extraterestru” marcat de Octavian Popescu în FCSB – FC Voluntari 1-0

că l-a „bătut la cap” pe Octavian Popescu să înceapă să șuteze la poartă. Dovadă că i-a ascultat sfatul, a marcat un gol incredibil, din afara careului, în meciul cu FC Voluntari.

„Eu l-am bătut la cap pe Tavi Popescu să înceapă să tragă la poartă. E o chestie naturală, din instinct. Au fost mari fotbaliști care nu trăgeau la poartă.

E o problemă în fotbalul internațional, mulți jucători mari nu mai trag la poartă de la distanță. L-am auzit și pe Hagi că striga la jucătorii lui să tragă la poartă.

Octavian a jucat meciul ăsta într-o poziție de atacant lateral stânga. La Pitești, a fost central. Cu CFR, tot la fel, central. Repet acum, face diferența în orice zonă a terenului evoluează.

E fotbalist mare acum. Forță are, dar nu trebuie să fie Gattuso. Are forță, explozie. Nu se bate cu adversarii fiindcă nu e defensiv.

Oamenii care nu știu fotbal vorbesc prostii când spun că nu are forță! Forța e de diferite niveluri. Are 1.82m, e mai înalt decât Mbappe, care are postură, e adevărat, adică e cu pieptul mai în față etc. O să lucrăm și asta”, a declarat Mihai Stoica, la .

Mihai Stoica: „Edi Iordănescu nu și-ar permite să lase un jucător ca Tavi Popescu pe dinafară!”

Totodată, Mihai Stoica este de părere că selecționerul Edi Iordănescu nu poate să nu-l convoace pe Octavian Popescu la naționala de seniori.

„Dacă Edi Iordănescu e convins că Octavian Popescu e ceea ce trebuie pentru el, îl ia la națională. Indiferent ce spune Gigi Becali. La problemele naționalei, nu cred că și-ar permite să lase un jucător ca Tavi Popescu pe dinafară. Dacă cineva îmi arată în ultimii ani un fotbalist român cu calitățile lui Octavian, eu nu mai zic nimic.

Florinel Coman „părea” același tip de jucător. Dar nu a marcat goluri de la distanță, trebuie să-l comparăm cu atunci când avea 18 ani. Nu are nicio legătură!”, a mai spus Mihai Stoica.