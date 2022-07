Mihai Stoica e convins că FCSB va da lovitura cu Octavian Popescu: “Nu există grad de comparație între el și Rareș Ilie”

Rapid la OSG Nice în Ligue One, însă Mihai Stoica crede că FCSB va obține o sumă mult mai mare pentru Octavian Popescu.

Mihai Stoica, „înțepături” pentru Rapid: „Tavi Popescu are ceva în plus față de Rareș Ilie”

Mihai Stoica a explicat în direct la de ce Octavian Popescu se va vinde pe o sumă mult mai mare decât Rareș Ilie: „Cu Tavi Popescu nu există grad de comparaţie pentru mine, pentru că Tavi Popescu are ceva în plus faţă de Rareş Ilie, ceea ce face diferenţa la sumele plătite pentru jucători.

ADVERTISEMENT

Are viteză. Are viteză de deplasare, de reacţie, de execuţie, de gândire. Are patru tipuri de viteză”, a spus oficialul FCSB.

Din punctul său de vedere, Rareș Ilie are un mare minus: „Pe când Rareş Ilie nu are viteză de deplasare. Are o viteză de reacţie şi tehnică bună, viteză de gândire, dar viteza de deplasare face diferenţa”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica aruncă bomba: „50 de milioane de euro valorează Octavian Popescu”

Mihai Stoica plusează și consideră că Tavi Popescu va fi vândut pe o sumă de zece ori mai mare decât Rareș Ilie: „Nu există nicun jucător, atacant, în lume care să fi făcut bani mulţi fără viteză. Nu există. 50 de milioane de euro valorează Octavian Popescu”, a declarat Mihai Stoica la .

În acest moment, Octavian Popescu este evaluat conform Transfermarkt la patru milioane de euro, în timp ce Rareș Ilie e cotat la doar 1,4 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Rareș Ilie a fost curtat de echipe din cele mai puternice cinci campionate ale lumii

Victor Angelescu a dezvăluit pentru FANATIK că din cele mai puternice campionate ale Europei: „Au fost mai multe cluburi interesate de el. În funcție de negocieri vom vedea dacă vom ajunge la o sumă care să ne convină. Dacă nu, va rămâne la Rapid.

Suntem în discuții cu niște cluburi destul de mari din afară. Sunt cluburi din primele 4-5 campionate din Europa”.

ADVERTISEMENT