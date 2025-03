Mihai Stoica, elogii la adresa unui fotbalist de la FCSB: „Cel mai bun cu care eu am lucrat în 30 și ceva de ani”

FCSB are de departe cel mai puternic lot din SuperLiga României în acest sezon, dovadă și parcursul excelent din campionat, respectiv . Mihai Stoica a spus cine este cel mai bun jucător cu care a lucrat în cei peste 30 de ani de carieră.

Darius Olaru, cel mai bun jucător cu care a lucrat Mihai Stoica în cariera sa: „Le are pe toate”

pentru FCSB din cantonamentul din Antalya, când a suferit o accidentare gravă la umăr și a fost operat de urgență. Fotbalistul de 27 de ani are șanse destul de mici să mai evolueze în acest sezon al SuperLigii României.

FANATIK a transmis în exclusivitate că cel mai probabil începând din returul play-off-ului, inclusiv de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

Mihai Stoica a vorbit din nou despre situația căpitanului roș-albaștrilor și a explicat că Olaru este cel mai bun fotbalist cu care a lucrat în cariera sa de peste 30 de ani. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a avut numai cuvinte de laudă la adresa mijlocașului cotat la 7,5 milioane de euro.

„Când este o operaţie la umăr trebuie să treacă patru luni şi jumătate de la operaţie, pentru că nu e un om normal care merge pe stradă, dă mâna cu tine şi trece mai departe. Sau care merge la sală, face două extensii.



Este un fotbalist care practică, în cazul lui Olaru, un sport de contact, pentru că el niciodată nu va veni să simuleze că dă la cap şi să se dea la o parte. Ăsta este Olaru, cel mai bun jucător al nostru! Repet, subliniez, cel mai bun fotbalist cu care eu am lucrat vreodată în 30 şi ceva de ani, pentru că le are pe toate”.

Mihai Stoica: „Nu ne batem joc de el”

„Am avut unii care erau foarte tehnici, am avut unii care au marcat, am avut unii care se apărau, am avut unii care alergau, gen Nicoliţă. Olaru le avea pe toate, singurul care le avea pe toate, pentru că le făcea pe toate.

El, bineînţeles, va vrea să joace mai repede, dar nu se poate, e interzis. Când va zice medicul că de acum poate intra în contacte şi să cadă, atunci va juca, nu ne batem joc de el.

Noi avem nevoie de el ‘a la longue’, nu avem nevoie de el două meciuri”, a declarat Mihai Stoica la .