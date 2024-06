Mihai Stoica, enervat în direct la TV din cauza preferatului lui Edi Iordănescu: „Dacă trebuie să stăm în el, nu e ok!”

Fotbalistul preferat al lui Edi Iordănescu nu este deloc pe placul lui Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB s-a enervant teribil și a transmis ce crede despre „feblețea” selecționerului.

Mihai Stoica, enervat din cauza preferatului lui Edi Iordănescu: „Am crezut că am eu o problemă cu el”

România traversează o pasă extrem de proastă înainte de Campionatul European. Selecționata noastră nu a bătut pe nimeni în 2024. Ba, mai rău, în ultimele două amicale, cu Bulgaria și cu Liechenstein, nu a reușit să dea gol!

Și după acțiunea de dinaintea plecării în Germania, unul dintre cei mai criticați „tricolori” este nimeni altul decât George Pușcaș. dar, până atunci, a stârnit furia lui Mihai Stoica.

„Este o mare problemă. Am crezut că poate am eu o problemă cu Pușcaș, dar apoi am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Nu joacă la Bari, formație slabă din Serie B, aproape a retrogradat în Serie C. Pe Iordănescu nu îl obligă nimeni să joace cu Pușcaș.

Probabil o să joace Drăguș și Alibec. Dacă trebuie să stăm în Pușcaș, atunci nu e ok”, a declarat Mihai Stoica, la .

George Pușcaș, care are 42 de meciuri și 11 goluri pentru echipa națională, se va bate pentru titularizare la Euro 2024 cu alți trei atacanți din : Denis Alibec, Denis Drăguș și Daniel Bîrligea.

Atacantul în vârstă de 28 de ani, care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Bari, în Serie B, n-a mai marcat pentru prima reprezentativă din 18 noiembrie 2023. Golul egalizator în victoria cu Israel de la Budapesta, scor 2-1, a fost singura reușită a lui Pușcaș în campania de calificare la Euro 2024.

Șanse minime să fie păstrat la Genoa: „Ar putea fi vândut pe sume importante”

George Pușcaș este legitimat la Genoa, club cu care mai are contract până în vara lui 2026. Cu toate acestea, .

„Genoa are câțiva jucători la prestigiosul eveniment internațional EURO 2024. Este vorba de: atacantul Mateo Retegui cu Italia, Malinovskyi cu Ucraina și Pușcaș cu Romania. În special, atacantul român este privit cu atenție.

Se va întoarce după 6 luni petrecute la Bari, dar nu face parte din planurile clubului Genoa, care ar vrea să-l vândă. Dacă Pușcaș reușește să producă o serie de performanțe convingătoare cu naționala sa, ar putea fi vândut pe sume importante”, a scris .