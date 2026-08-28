Mihai Stoica este convins! De ce depinde parcursul lui U Craiova în Conference League: oltenii, la mâna UEFA!

Mihai Stoica (61 de ani) a fost întrebat cu privire la parcursul de care urmează să aibă parte Universitatea Craiova în grupa din Conference League. Astfel, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre numărul de puncte pe care ar urma să le facă oltenii în faza principală din această competiție.
Așadar, el a apreciat că în principiu ar fi de așteptat ca echipa antrenată de Filipe Coelho să ajungă la șapte sau opt puncte la finalul celor șase meciuri. De asemenea, cu această ocazie MM a punctat și un aspect considerat de el foarte important în ceea ce privește parcursul unei echipe în aceste faze principale din competițiile continentale, reprezentat de modul în care UEFA va face programul partidelor.
Mai exact dacă U Craiova va avea parte în primele etape de adversarii ceva mai facili în teorie sau, din contră, dacă va juca împotriva formațiilor de top, precum FC Copenhaga, Brighton and Hove Albion sau Getafe. Pentru moment, forul de la Nyon nu a făcut împărțirea meciurilor în etape și, de asemenea, nici nu a anunțat programul exact al partidelor din aceste grupe unice din Europa League și Conference League.
„Şapte-opt puncte, pe-acolo cred. Depinde şi cum începi competiţia. Celor de la UEFA nu le pasă de cum fac programul meciurilor, aruncă meciuri şi asta e”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro. Totodată, această scurtă analiză a lui Mihai Stoica a fost completată de Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele de la Rapid.
„Îmi doresc şapte! Cred că va fi greu. Copenhaga…Am văzut cum sunt echipele din acea zonă. Și e foarte puternică. Eu cred că au mai multe şanse cu Getafe”, a apreciat și el cu aceeași ocazie, conform sursei citate anterior.