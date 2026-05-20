Mihai Stoica este convins: „Universitatea Craiova are zero șanse în Champions League!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
20.05.2026 | 23:11
Mihai Stoica este convins: „Universitatea Craiova are 0 șanse în Champions League!"
Mihai Stoica (61 de ani) a analizat șansele celor de la Universitatea Craiova, noua campioană a României, de a accede în faza principală din UEFA Champions League în sezonul viitor. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB consideră că oltenilor le va fi imposibil să împlinească acest deziderat, în primul rând prin prisma faptului că în principiu echipa antrenată de Filipe Coelho ar urma să beneficieze de statutul de cap de serie la tragerea la sorți doar în primul tur preliminar.

Mihai Stoica nu le dă celor de la Universitatea Craiova șanse de accedere în faza principală din Champions League

Ulterior, în turul doi acest lucru nu va mai fi valabil. Iar în turul trei și play-off s-ar putea întâmpla acest lucru doar în cazul în care anterior oltenii ar reuși să elimine din competiție una dintre echipele aflate într-o astfel de postură și astfel, conform regulamentului, să preia de la învinsă acest statut de cap de serie. La cum arată lucrurile din acest punct de vedere în prezent, în acest sens Universitatea Craiova ar avea cele mai mari șanse în perspectiva unor dueluri cu Slovan Bratislava sau Lech Poznan. 

Cum a ajuns oficialul FCSB la această concluzie dură pentru olteni

Revenind, Mihai Stoica este de părere că, indiferent de adversar, oltenilor le va fi extrem de greu, practic chiar imposibil, să treacă de play-off-ul din Champions League, ultima fază de dinainte de grupa unică, bineînțeles în cazul în care formația din Bănie va reuși să ajungă chiar și până acolo. „Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League.

Eu zic așa: 65% Conference, 34,9 Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off de Champions League, cu oricine joci. Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea.

O chestie extrem de importantă, poate cea mai importantă pentru sezonul Craiovei. Faptul că a schimbat sistemul. Dacă Universitatea Craiova rămânea în 4, nu avea niciodată rezultatele astea. Având fundași centrali, a jucat cu 3 fundași centrali, iar asta a însemnat enorm”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
