Mihai Stoica, euforic după ce FCSB și-a apărat titlul: „«Campionii, campionii!» e șlagărul meu preferat”. Patru motive pentru care „roș-albaștrii” au câștigat campionatul

Campioana României din sezonul 2023/2024 și-a apărat titlul și în această stagiune. Mihai Stoica a explicat care au fost principalele lucruri pe care FCSB le-a făcut în drumul ei către al doilea titlu consecutiv.

Mihai Stoica, euforic după ce FCSB a câștigat un nou titlu în România: „Ăsta e șlagărul meu preferat”

. Jucătorii și oficialii bucureștenilor

Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a explicat cele patru motive pentru care FCSB și-a adjudecat un nou titlu de campioană, deși a jucat 20 de meciuri europene în plus față de restul echipelor din campionat:

„Toată lumea spunea că nu are cum să nu bată CFR. Când a venit cu formula asta cu 7 rezerve, speranțele au crescut. Eu care sunt mai pesimist nu m-am pronunțat. Putea să fie un mare recul dacă te așteptai ca CFR să nu bată și să nu se întâmple așa. Când dezamăgirea se instalează, se poate întâmpla orice”, și-a început Mihai Stoica discursul, la TV Prima Sport, imediat după finalul partidei de la Craiova.

Întrerupt de cântecul jucătorilor, Mihai Stoica i-a lăsat pe cei din studio să audă bucuria: „Ăsta e șlagărul meu preferat (n.r. – Campionii, campionii). Trebuie să-l auziți, îmi place mult”, a spus managerul general al bucureștenilor.

Mihai Stoica a dezvăluit patru motive pentru care FCSB a câștigat campionatul în acest sezon

„În primul rând, împotriva echipelor de play-off nu am pierdut niciun meci. În al doilea rând, chiar dacă am avut jucători accidentați, am reușit să facem transferuri inspirate. Cisotti are 7 reușite în play-off.

În al treilea rând pot să spun că ghinionul pe care l-am avut în sezonul regulat… goluri pe greșeli de arbitraj, penalty-uri ratate, goluri primite in ultimele minute. Astea s-au intors în play-off. Primele trei meciuri in play-off au fost meciuri unde am avut sansa mare, iar apoi am defilat.

În ultimul rând, puterea de care am dat dovadă în finalul play-off-ului: cu CFR am avut 3-0, cu Rapid am avut 2-0 în Giulești și cu Dinamo am avut 3-0. E foarte meritat titlul. Mai avem de jucat trei meciuri și suntem deja campioni, dar vom juca corect până la final”, a mai spus Mihai Stoica conform sursei citate anterior.