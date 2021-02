Mihai Stoica, explicații după Dinamo – FCSB 1-0: „Cupa duce doar în noua Intertoto”

Mihai Stoica a discreditat încă o dată Cupa României, după ce în trecut a numit-o „competiție pentru loseri”. Și de această dată, comentariile managerului de la FCSB au venit după ce echipa sa a fost eliminată din întrecere.

Roș-albaștrii au fost învinși chiar de către marea rivală, Dinamo, cu scorul de 1-0, la capătul unui meci început de echipa lui Gigi Becali cu mai mulți jucători care nu sunt titulari în mod obișnuit.

Managerul roș-albaștrilor a explicat pe Facebook înfrângerea. El pretinde că meciul nu a fost tratat superficial de FCSB, însă în același timp susține și că echipa sa nu era interesată neapărat de Cupa României.

Mihai Stoica, explicații după înfrângerea cu Dinamo

Managerul FCSB-ului a ținut să explice motivele pentru care FCSB a fost eliminată din Cupa României încă din faza optimilor de finală. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-1 pe terenul rivalilor de la Dinamo și părăsesc prematur competiția pe care anul trecut reușeau să o câștige chiar la debutul lui Toni Petrea pe banca tehnică.

Din primul 11 al echipei roș-albastre nu au făcut parte, la meciul din data de 10 februarie, oameni de bază precum Iulian Cristea, Olimpiu Moruțan, Darius Olaru, Octavian Popescu, Florin Tănase sau Florinel Coman. Mihai Stoica a explicat absența acestora, susținând că în cazul unora a fost vorba despre probleme de ordin medical.

„Jucătorii cu ușoare probleme medicale (printre ei, Cristea, Moruțan și Tavi Popescu) au fost menajați. Au jucat doar o repriză titulari incontestabili (Tănase, Olaru, Coman) pentru că acuzau o stare de oboseală, iar duminică la Mediaș (n.r. FCSB va juca împotriva lui Hermannstadt, la Mediaș) temperatura va fi cu minimum 15°C sub cea de acum și avem nevoie de prospețime, mai ales că terenul va fi foarte greu”, a scris Stoica pe Facebook.

Oficialul FCSB-ului a analizat meciul și din perspectiva evoluțiilor reușite de fotbaliștii care au intrat, totuși, pe teren. El l-a lăudat pe Adrian Niță și a criticat arbitrajul lui Hațegan, despre care crede că trebuia să dicteze un penalty pentru roș-albaștri în prima repriză. Nu în ultimul rând, Mihai Stoica a ținut să precizeze din nou, după o eliminare a echipei sale, că trofeul Cupei României nu este unul important, așa cum fanii rivali anticipau.

„Sigur că suporterii sunt deranjați că am fost eliminați în Ștefan cel Mare, însă trebuie să se înțeleagă că nu am tratat cu amatorism jocul. Singurul capitol la care unii au rămas datori a fost atitudinea, dar se va regla cu certitudine acest aspect în viitorul apropiat. Că se impunea penalty la Niță Adrian. Asta e o discuție pe care evit s-o provoc. Sau că acțiunea aceluiași atacant, născut în 2003, ar fi trebuit finalizată la 0-0.

Câștigurile sunt revenirea lui Nedelcu și evoluția de excepție a lui Niță, cu o prestație remarcabilă chiar dacă a avut adversar direct un fotbalist de mare valoare, Sorescu. E frumos să câștigi trofee, am câștigat cupa sezonul trecut, dar titlul anul ăsta e o miză prea mare pentru a ne crampona de o eliminare într-o competiție care nu te duce decât în noua Intertoto”, a mai spus managerul FCSB.

FCSB se concentrează din nou pe lupta la titlu și vrea să o încurce pe Steaua: „Să dăm o replică milionarilor bugetari din Liga a 3-a!”

Pe lângă explicațiile oferite pentru strategia adoptată pentru meciul cu Dinamo, Mihai Stoica a vorbit și despre planurile de viitor ale echipei sale. Roș-albaștrii își propun să se concentreze pe titlul din Liga 1, dar și să facă tot posibilul pentru a încurca echipa Clubului Sportiv al Armatei să promoveze în Liga 2.

FCSB 2 și Steaua sunt rivale în Liga 3, acolo unde ocupă primele două poziții în grupa D. Prin intermediul echipei secunde, Gigi Becali și Mihai Stoica vor să nu le permită „militarilor” să promoveze. Planul FCSB este să trimită din nou jucători importanți de la prima echipă să joace contra Stelei în meciul direct.

„De asemenea, în perspectiva luptei pentru titlu, să ai ciclu de pregătire săptămânal înaintea debutului în play-off și între jocurile 7 și 8 e mult mai bine decât să joci la 3 zile în două competiții. Oare e nevoie să adaug și că finala cupei se joacă înainte de ultima etapă a sezonului competițional, etapă care se poate juca cu titlul pe masă? Sau că suntem hotărâți să dăm o replică pe măsură milionarilor bugetari din Liga a 3 a?

Cupa – Suntem pe primul loc, în pofida erorilor flagrante de arbitraj din ultima vreme împotriva noastră și în favoarea CFR-ului, avem două victorii în campionat și 23 puncte diferență după 22 etape față de eterna rivală, deci nu știu de ce ar trebui să-mi prezint scuze, demisii și alte fantezii ale unora. De media de vârstă nu mai zic. Doar că va scădea, din moment ce Niță și-a câștigat un loc în primii 20”, a mai scris Mihai Stoica, cel care a intrat într-un conflict și cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață.