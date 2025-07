Mihai Stoica, explicații după jocul slab al lui FCSB din Andorra: „Teama de a fi eliminat și a te face de râs e mare! Am trăit-o!”

din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, dar a reușit să se califice mai departe, grație succesului din partida tur. Mihai Stoica a venit cu explicații pentru rezultatul slab înregistrat de campioana României.

Mihai Stoica, mari emoții la disputa cu Inter Club d’Escaldes

Prestația FCSB-ului din Andorra de oficialii roș-albaștrilor, iar din tabăra campioanei din SuperLiga României.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a fost aproape de a ajunge la prelungiri cu campioana din Andorra, asta după ce gazdele au trecut la conducerea jocului pe final.

Mihai Stoica a venit cu explicații suplimentare după și a transmis că teama a fost cea care a contribuit la jocul modest făcut de Olaru și coechipierii săi.

„Astăzi am auzit niște păreri.. Sunt unii ale căror păreri mă interesează. O să îți dau două exempluri. De la tragerea la sorți, mie nu mi-a convenit.. Când zici Andorra, te gândești la San Marino, Gibraltar, Andorra, ultima treaptă a fotbalului continental. Andorra nu este San Marino.

Diferența tot foarte mare era, însă a intervenit o teamă. Ieri nu am putut nici să mă plimb. Îmi era teamă să nu începem prost și să ne ia panica. Am văzut în 2022, a jucat Real Madrid cu City, bătuse City în tur 4-3. În retur era 1-0 pentru City în minutul 90, atunci a dat gol Madridul și a intervenit o panică teribilă..

La cât de slab am jucat noi, eram la nivelul lor, poate chiar sub. S-a jucat cu foarte mare teamă. Am dat gol și am crezut că s-a terminat. A ieșit Chiricheș și s-a instaurat teroarea. Ultimele minute au fost ceva de neprivit. Pentru Râpă și Pârvulescu, era mai greu să înscrie de la 11 împotriva lui Moți sau împotriva unui portar?”.

Mihai Stoica, despre Ștefan Târnovanu: „Nu a fost el, dar a avut niște intervenții foarte bune”

„În momentul în care tu întâlnești o echipă din Andorra și ești în spectrul eliminării, ai puțină teamă. Dacă jucai cu Maccabi Tel Aviv, nu aveai teamă. Teama de a fi eliminat și a te face de râs este teribilă. Am trăit-o la Karagandy. Ăia nu știau nimic. Fundașul dreapta de la ei, când a văzut că noi nu mai puteam da nici cu capul, a început să joace minge lungă.

Eu m-am simțit, dacă îți arăt conversațiile, am zis că mi-e frică de nu mai pot de meciul ăsta. Înainte de a începe meciul, am un obicei, vorbesc cu portarul, pentru că el vine mult mai devreme de la încălzire. Și a zis că nu simte mingile, erau niște mingi oribile, verzi, cu care vor juca joi tot acolo.

Nu a fost el, dar a avut niște intervenții foarte bune. Am fost mirat când Gigi l-a criticat, dar uite că astăzi Gigi a revenit la sentimente mai bune și l-a iertat. (n. r. meci Petrolul) Îmi era jenă ieri, dar azi mi-a trecut. Ne-am calificat, a fost o deplasare complicată, altă soluție nu aveam, am făcut 8 ore la dus, dar avem o deplasare scurtă luni și vom întâlni un adversar inferior valoric față de cel din turul întâi”, a declarat Mihai Stoica la .