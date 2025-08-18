Mihai Stoica, explicații pentru forma proastă prin care trece Dennis Politic: „Are psihoza asta, se vede”

. Dennis Politic, fotbalistul adus în această vară de la Rapid, a făcut un nou meci modest, iar MM Stoica, președintele clubului, a oferit câteva detalii legate de situația sa.

Dennis Politic nu se regăsește la FCSB! Ce se întâmplă cu fostul jucător de la Dinamo

De când a ajuns la FCSB, Dennis Politic nu a reușit să se impună în lotul roș-albaștrilor. În acest moment, este văzut mai degrabă drept un jucător de lot. În cupele europene, Elias Charalambous se poate baza în flancul drept pe David Miculescu.

Mai mult, fostul fotbalist de la Dinamo pare să creadă în continuare că este accidentat, deși medicii nu i-au depistat vreo problemă fizică.

MM Stoica: „Este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”

În plus, Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, e de părere că Dennis Politic încă nu poate duce la bun sfârșit un meci cu miză și a analizat și el situația complicată prin care trece fotbalistul.

„Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, a jucat pe altă poziție, mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil.

Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, dar este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica la

Pentru FCSB, urmează duelul din manșa tur a dublei cu Aberdeen, din playoff-ul Europa League. Roș-albaștrii merg în Scoția cu gândul la o victorie care i-ar face favoriți la calificarea în faza principală a competiției organizate de UEFA.