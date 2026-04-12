Mihai Stoica face 61 de ani de Paște. Mesajul superb transmis de fiica sa Teodora: „Am înțeles, le știi pe toate”

Mihai Stoica a împlinit chiar în ziua de Paște vârsta de 61 de ani. Cu această ocazie, bineînțeles că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a avut parte și de un mesaj special transmis de fiica sa Teodora. Ea nu s-a rezumat doar la o urare tipică pentru astfel de momente și a inserat în această urare și câteva aspecte mai puțin cunoscute din viața familiei lor, într-o notă amuzantă.

Ce mesaj a transmis Teodora Stoica de ziua tatălui său

Fiica lui MM s-a referit la tatăl său ca la „persoana care nu încetează să o surprindă”. În plus, a menționat și un episod foarte relevant în acest sens. „La mulți ani, persoana mea de bază pentru orice (sfaturi, bârfă, sport, filme, evident fotbal, dar aici nu prea am întrebări, pentru că vin informațiile pe bandă rulantă, 24/7). Omul care nu încetează să mă surprindă… Când credeam că le-am văzut/auzit pe toate a început să vorbească în rusă… Înțeleg, le știi pe toate (neironic). Te iubesc”, a scris pe pagina sa de Facebook.

Unde și-a petrecut Mihai Stoica ziua de naștere

că a decis să meargă cu această ocazie la mănăstire. Tot atunci, a explicat că și-ar dori foarte mult ca în scurt timp să viziteze din nou locurile în care a copilărit: „Fac Paştele la Schitul Darvari. Avem meciul de la 20:00 şi de acolo o să merg direct la Schit. Am stat mereu la slujbă. Revelionul l-am făcut acolo, am fost şi plecat, dar nu se va mai întâmpla să nu fiu de Revelion. Acolo este a doua mea casă. Şi o să îmi sărbătoresc ziua de naştere, 61 de ani, în noaptea respectivă.

În duminica Paştelor îmi aniversez ziua de naştere şi o să o fac fix acolo. Cum să spun, nu îmi plac chestiile astea (n.r. mesajele aniversare). Sunt ciudat că nu prea vorbesc la telefon. Sunt ciudat. Blochez oamenii care trimit chestii, video la toată lista: ‘Poftă bună la cafeluţă’. Block, block, block… Ştii ce înseamnă să nu îţi sune telefonul niciodată? Este excepţional. I-am învăţat pe toţi să scrie. După ora 21:00, telefonul închis. Când jucăm, na… Trebuie să îl am la mine. E pentru totdeauna asta.

Anul acesta vreau să merg unde am copilărit. În Dărmăneşti, este oraş acum, în judeţul Bacău. Vreau să merg pe dealul Măguricea, pe dealul Cărăboaia, unde am copilărit. Să merg şi să fac o baie în Uz. Am chestia asta, sper să nu fie ceva… Chiar vreau să merg. Dacă aş putea să mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut de 40 de ani ar fi perfect. Şi probabil o să mă întâlnesc. Că îi am pe toţi în minte”.