Jucătorii de la FCSB ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali pentru amenzi! MM Stoica: „Se cam rupe tot. E clar că relația e compromisă”

ADVERTISEMENT

FCSB are un sezon mult sub așteptări, iar remiza cu Hermannstadt a învolburat și mai mult apele la campioana României. Gigi Becali este surprins de debandada de la echipă, iar principalul vinovat, în opinia sa, este Mihai Stoica. Oficialul roș-albaștrilor nu și-a contrazis patronul, dar i-a promis că va schimba foaia și că nu va mai tolera niciun act de indisciplină la echipă.

De ce nu i-a amendat, până acum, Mihai Stoica pe jucători

MM Stoica susține că, între timp, situația s-a liniștit, dar că jucătorii trebuie să fie foarte atenți pe viitor, pentru că . A dezvăluit, totodată, de ce nu i-a sancționat pe fotbaliști, deși aceștia ar fi meritat.

ADVERTISEMENT

„S-au calmat lucrurile. Nu mai, s-a terminat. Eu nu am zis asta așa ca să se calmeze lucrurile. Eu mă consider vinovat pentru că jucătorii ar fi trebuit să fie amendați atunci când i-am amenințat și nu i-am amendat. Am zis că nu conducem cu mână de fier, dar până la urmă Gigi Becali are dreptate. De foarte multe ori am contestat public sau în privat ce spune, dar de data asta are dreptate sută la sută. Nu ai cum să te comporți în halul ăsta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce alternative au fotbaliștii FCSB-ului care vor fi amendați

Oficialul roș-albaștrilor anunță că sancțiunile financiare pentru jucătorii care, prin acțiunile lor, afectează imaginea clubului sunt imense. Totodată, îi sfătuiește pe cei nemulțumiți să-și caute dreptatea la comisiile abilitate.

ADVERTISEMENT

„Cei care nu sunt de acord cu amenzile, merg la comisii. Jucătorii pot să se judece cu clubul, să conteste orice amendă. Merg la comisie și se judecă cu FCSB. Cuantumul e mare, 25% din salariul anual. Sunt chestii interpretabile acolo. Chestii care lezează imaginea clubului, nu știu ce. O chestie din asta chiar lezează imaginea clubului. A fost debandadă totală la meciul cu Hermannstadt”, a mai precizat Stoica, potrivit .

ADVERTISEMENT

Mesaj ferm pentru fotbaliștii indisciplinați

În continuare, Mihai Stoica atrage atenția că dacă un jucător ajunge să se adreseze comisiilor, atunci relația lui cu FCSB este compromisă. Este de părere că vinovații trebuie să plătească și să meargă mai departe.

„Dacă un jucător care comite astfel de delicte vrea să se judece cu clubul înseamnă că se rupe cam tot. Nu cred că se va mai întâmpla de acum încolo ca un jucător să conteste vreo decizie a arbitrului și să ia cartonaș galben pentru vociferări. Nu cred că cineva își permite, chiar dacă o contestă sau nu. Ce se întâmplă. Iei 10.000 amendă, nu vrei să o plătești. Te duci la comisie, însă e clar că relația ta cu clubul e compromisă. Ai greșit, îți asumi și gata, ai pierdut banii”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Cine are voie să poarte dialog cu arbitrul

Mihai Stoica este ferm convins că nu se mai repeta la FCSB un episod asemănător cu cel de duminica trecută, când Daniel Bîrligea a fost eliminat în doar trei minute pentru proteste de Radu Petrescu.

“Au cum să nu mai existe proteste. De când s-a spus clar că doar căpitanul de echipă poate să porte în dialog cu arbitrul, poate să și conteste că de-aia poartă dialogul, dar n-ai cum să faci asemenea gest copilăresc. Incredibil, dar eu cred că nu se va mai întâmpla”, a punctat MM SToica.

Cum comentează MM Stoica faptul că Bîrligea a fost ridiculizat

Întrebat cum comentează faptul că după ce l-a imitat pe Radu Petrescu, Mihai Stoica a declarat scurt: “E normal să-l ia toți la mișto!”.

“Parcă și el are cartonaș roșu mereu la echipa unde joacă”, a completat Basarab Panduru, fostul jucător al Stelei, cu trimitere la Mihăilă.

Amintim că, aflat în cantonamentul “tricolorilor” de la Mogoșoaia, Daniel Bîrligea a fost protagonistul unui moment inedit. În momentul în care Valentin Mihăilă l-a văzut, acesta a spus: “O, Daniel! Uite-l pe Daniel! Zici că era Statuia Libertății!”, fotbalistul lui Rizespor reproducând semnul făcut de atacant în fața “centralului” Radu Petrescu, la partida cu Hermannstadt.