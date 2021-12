Mihai Stoica anunță record de audiență la FCSB – Rapid în condiții de pandemie: „La meciurile noastre nu se simte frigul!”

Mai exact, fanii FCSB-ului au epuizat deja 20.000 de bilete, în timp ce Rapid are la dispoziție 5.000 de bilete pentru derby.

Este o cifră impresionantă ținând cont de faptul că meciul se joacă la mijlocul săptămânii, la jumătatea lunii decembrie și în condiții pandemice, la care fanii nu au voie să fie prezenți dacă nu se testează, dacă nu sunt vaccinați sau trecuți prin boală.

Mihai Stoica anunță record de audiență la FCSB – Rapid în condiții de pandemie

Mihai Stoica anunță un record de audiență la și Rapid, vorbind și despre arbitraj, sperând să nu mai fie faulturi dure ca în tur:

„Ne ducem înspre 20.000 de bilete vândute, Rapid are 5.000 de bilete, pentru că se vând din două în două scaune. Pe Nationa Arena parcă nu se simte vremea de afară, cel puțin la meciurile noastre. Mereu a fost mai cald înăuntru decât afară pe National Arena”.

„Am auzit că s-au mai rezolvat problemele birocratice și că în 2022 să se deschidă. Eu acolo locuiesc, sunt obișnuit să fie casa rugby-ul, dar e bine și pentru rugby să primească bani atunci când nu sunt meciuri la ei.

Ce a fost la Ghencea, e o mizerie făcută. Sunt acțiuni în urma cărora se va plăti, ar fi bine și pentru Federația de Rugby.

A fost delegat un arbitru de valoare la meciul cu Rapid. Ce mă interesează pe mine este să nu trăim ce am trăit în primele minute ale meciului tur, când Barbu a lăsat să ne lovească adversarii jucătorii cum au vrut ei.”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica l-a lăudat pe Octavian Popescu

și despre Octavian Popescu, pe care l-a lăudat pentru evoluțiile sale, dar și pentru talentul său nativ: „Tavi Popescu e în spatele atacantului, poate juca pe orice poziție în 4-3-3, îi convine cel mai mult în partea stângă, iar eu cred că îi convine în stânga, dar și în centru.

El se poate descurca și sub presiune și are și o viziune bună a jocului, are niște assist-uri geniale. E de departe cel mai talentat fotbalist cu care am lucrat și am lucrat cu mulți”.

„În primul rând, vorbim despre un atacant… atacant e și Sterling care are un metru și un zâmbet. Nu toți atacanții sunt îndesați ca Aguero.

Da, e subțirel, dar nu a făcut încă 19 ani. Tănase când a venit la noi, avea 21 de ani împliniți, iar Tavi nu a făcut încă 19 ani”, a mai spus Mihai Stoica.