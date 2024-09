Mihai Stoica, fericit după FCSB – Riga FS 4-1: „Putem să facem surprize în Europa League”

Pe un gazon proaspăt schimbat pe Arena Națională din București, campioana României a făcut spectacol în primul duel din Europa League. Darius Olaru și colegii săi au jucat imperial și .

Mihai Stoica, fericit după FCSB – Riga FS 4-1: „Putem să facem surprize în această competiție”

FCSB-ul și s-a impus fără mari emoții în fața celor de la Riga FS. Jucătorii antrenați de Elias Charalambous au reușit un meci excelent și au controlat disputa de la un capăt la celălalt. în tricoul celor de la FCSB și a marcat la debutul european al roș-albaștrilor, iar la golul prin care gazdele au trecut din nou la conducere.

Repriza a doua i-a aparținut căpitanului Darius Olaru, care . Succesul după prima etapă din Europa League. Doar Ajax Amsterdam a reușit o victorie mai convingătoare în prima rundă, 4-0 cu Beșiktaș.

La finalul partidei, Mihai Stoica a părut foarte entuziasmat, după un triumf cu peste 34.000 de fani pe Arena Națională și a transmis că este încrezător că rezultatele bune vor veni și în SuperLiga României.

„Suntem cu picioarele pe pământ. Am început cu singura echipă inferioară din punct de vedere valoric. Am făcut ce trebuia, ceea ce e extrem de important. E adevărat că în prima repriză am avut momente când parcă pierdusem controlul meciului, dar de la golul 2 a fost foarte bine. A avut Ștefan Târnovanu niște intervenții foarte bune, iar în a doua parte a meciului am fost doar noi pe teren.

Mărturisesc că m-am gândit și am sperat ca BÎrligea și Ștefănescu să fie bine. Au marcat amândoi, dar ce mi s-a părut mie extrem de important – pentru că aici era o chestie de lider, cine e liderul echipei – asta putea să fie o problemă. Problema asta s-a rezolvat. Această conlucrare dintre Olaru și Tănase la golurile 3 și 4 ne-au făcut fericiți. Este extrem de important când jucătorii tăi de mare valoare se caută unul pe celălalt.

Dacă noi vom fi altruiști și vom alerga la modul cum alergăm, o să ieșim și din groapă în campionat și putem să facem surprize în această competiție. Eu cred că orice punct făcut de acum încolo e un rezultat satisfăcător”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Darius Olaru, discurs modest după o prestație de cinci stele în Europa League: „Nu stăm prea bine”

Daniel Bîrligea și Marius Ștefănescu au reușit să marcheze primele lor goluri la FCSB într-un meci de cupe europene, dar omul meciului a fost de departe căpitanul Darius Olaru. Cel mai valoros jucător de la FCSB a înscris de două ori în poarta letonilor, dar a trecut repede peste bucuria victoriei și a tras un semnal de alarmă.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cu aceste goluri. Au fost niște momente frumoase alături de fanii noștri. Mă bucur că am reușit să dăm 4 goluri pentru ei, au venit într-un număr destul de mare. Deocamdată mă focusez pe campionat, nu stăm prea bine și avem nevoie și de campionat. Și Ștefănescu și Bîrligea au nevoie de reușite.

Putem să construim pe acest moral mai multe rezultatea bune. Am câștigat pe calitatea noastră, am reușit să marcăm 4 goluri. Este foarte bine pentru Europa. Este gazonul pe care ar trebui să-l aibă toată lumea. Ne ajută foarte mult. Mă simt bine și în Ghencea, dar cât timp gazonul nu ne permite să ne facem jocul…

Asta e cel mai important lucru pentru noi. Nu vreau să mă gândesc la meciul de la Salonic, avem meci în campionat la Sfântu Gheorghe peste câteva zile”, a declarat Darius Olaru la finalul meciului.