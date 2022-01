Mihai Stoica, atac cu talpa la adresa lui Stoican: „Lasă-ne, nea Flavius, că avem meci cu ăia care ne-au dat cu terenul în cap”

Mihai Stoica nu rămâne dator. Oficialul celor de la FCSB i-a răspuns, pe Facebook, lui Flavius Stoican, care i-a atacat pe roș-albaștrii după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2.

Până la „Eternul Derby” mai este o săptămână, iar managerul vicecampioanei și antrenorul dinamovist par cei mai interesați de meci. FANATIK , iar lumea nu se înghesuie în „Ștefan cel Mare.

Mihai Stoica, răspuns dur pentru Flavius Stoican

Dinamo – FCSB e programat în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Ligii 1, duminică, 30 ianuarie, de la ora 20:00.

„Niciodată n-am crezut că voi ajunge să vreau ca Dinamo să câștige un meci, asta probabil pentru că mi-aș dori cu adevărat ca ei să rămână în Liga 1. Nu-mi place că grupări care puneau serioase probleme în lupta pentru titlu au dispărut sau că au fost ani fără Rapid în Liga 1.

Deși am avut milioane de ocazii și de motive (numai dacă țineam cont de comportamentul grețos al galeriei lor) să-i ironizez grav, am ales să n-o fac și să încerc să fiu obiectiv când am analizat situația în care se află. Pe scurt, să fiu empatic.

Poate că și pentru că oricui i se poate întâmpla un dezagrement de dimensiunile astea, mai ales în vremurile pe care le trăim. Tocmai de asta nu înțeleg de unde i-au venit subit nervii lui Stoican și ne arată el nouă nu știu ce.

Lasă-ne, nea Flavius, că , au câte 4 jucători pe post și mai vor să se întărească. Dă-i pe amenințări de luni că e timp! Weekend plăcut tuturor! ❤️💙

P.S. Cine crede că-s ipocrit, să-și pună falanga pe UNFRIEND. Sau să schimbe canalul!”, a scris Mihai Stoica, pe contul personal de Facebook.

Ce a declarat antrenorul lui Dinamo

Totul a pornit de la A fost primul meci oficial al antrenorului de la revenirea în „Groapă”.

„Nu vreau să rupem norii într-un timp foarte scurt. Dar este un început bun, am văzut astăzi o echipă, nu doar jucători pe teren. S-au ajutat, au avut momente bune. Gândul meu acum este cum le refac moralul acestor băieți cu care am plecat la drum.

Până la urmă, nu este atât de important unde jucăm cu FCSB. Important este să ne ridicăm la nivelul celor de la FCSB. Am văzut și declarațiile lor, despre transferurile pe care le-am făcut, că noi suntem vai de capul nostru.

Vom vedea la meciul respectiv dacă într-adevăr așa este. Ei au un nivel, au jucători de milioane de euro și este normal să fim foarte atenți”, a afirmat Flavius Stoican, după FC Argeș – Dinamo 2-1.