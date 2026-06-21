Mihai Stoica, furios după transferul la care FCSB a renunțat: „Este ireal ce au propus! Am totul scris”

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Mihai Stoica (61 de ani) a ieșit la atac după polemica iscată în spațiul public vizavi de transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) de la Csikszereda la FCSB, care a picat pe ultima sută de metri la dorința roș-albaștrilor. După ce Zoltan Szondi, președintele clubului din Miercurea Ciuc, a spus că oficialii fostei campioane a României au inventat discuția despre o posibilă problemă medicală gravă a fotbalistului brazilian, MM a venit cu replica.

Mihai Stoica, replică dură pentru Csikszereda în scandalul Anderson Ceara

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a acuzat cu subiect și predicat pe ciucani că ar fi știut foarte bine că Anderson Ceara ar avea probleme mari la genunchi, dar au preferat să nu spună nimic despre această chestiune în timpul negocierilor. „Nu are absolut nicio logică. Noi nu aveam cum să dăm în presă ca să ne facem singuri rău. Nu s-a scurs nicio informaţie de la noi, pentru că eu am fost singurul care a negociat. Și doar eu şi Valeriu Argăseală am ştiut care este stadiul negocierilor. Nu e treaba noastră că jucătorul voia să joace la noi. I-a spus domnul Szondy lui Valeriu Argăseală că s-au înţeles cu Ujpest, atunci ne retragem, n-are niciun sens să mai discutăm. Dar băiatul nu voia să meargă la Ujpest.

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Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înţeles cu jucătorul, nu are rost să mai continuăm discuţia. Dacă ei erau corecţi, din start ne spuneau că a fost operat de ligamente încrucişate la ambii genunchi. Nu pot să aduc un jucător despre care ştiu că nu poate să joace. Ei ne-au făcut o ofertă aşa. Ne-au propus o sumă care să se achite la anul, dacă jucătorul joacă 50% din meciuri”, în direct la

De ce îi acuză Mihai Stoica pe cei de la Csikszereda

De asemenea, cu aceeași ocazie, a susținut că omologii de la Csikszereda ar fi solicitat includerea unor clauze contractuale considerate de el total exagerate, menționând totodată și că poate aduce dovezi clare în acest sens: „Atenţie, să se scadă meciurile în care este accidentat sau suspendat. Mi s-a părut ceva… Doamne! Adică noi plătim o sumă consistentă şi să mai plătim o sumă la anul, pentru 50% din meciuri? Adică el să joace două meciuri, după să nu mai joace deloc.

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«Hai, trebuie să daţi banii, că a jucat 100% din meciuri». Este ireal ce au propus. Astea le avem scrise. Eu nu vorbesc aşa numai ca să mă aflu în treabă. Am totul scris. Nu se poate aşa ceva. Nu pot să suport ca oamenii să vină să debiteze asemenea inepţii. Nu există aşa ceva. Ei ştiau că jucătorul e accidentat. Spune Szondy că ştia că jucătorul e accidentat”.