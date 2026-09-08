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Mihai Stoica l-a făcut praf după Real Madrid – Inter 2-1: „Ești tu șmecher și faci o asemenea prostie”

Mihai Stoica, un recunoscut fan al lui Inter Milano, l-a criticat aspru pe unul dintre fotbaliștii lui Cristi Chivu după debutul în Champions League. Unde s-a făcut diferența între Real Madrid și Inter
Ciprian Păvăleanu
09.09.2026 | 00:39
Mihai Stoica la facut praf dupa Real Madrid Inter 21 Esti tu smecher si faci o asemenea prostie
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Mihai Stoica nu l-a menajat pe Josep Martinez după greșeala din Real Madrid - Inter 2-1. Foto: Colaj FANATIK
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Inter Milano a debutat cu stângul în noul sezon de Champions League, însă a avut un adversar redutabil. Formația antrenată de Cristi Chivu nu a reușit să treacă de Real Madrid pe Bernabeu, însă asta și din cauza a două greșeli individuale ale elevilor antrenorului român. Mihai Stoica l-a făcut praf pe Josep Martinez, portarul spaniol al „nerazzurrilor”.

Josep Martinez, portarul lui Cristi Chivu, făcut praf de Mihai Stoica după Real Madrid – Inter 2-1

Real Madrid a înscris cele două goluri în prima repriză, pe fondul unor greșeli inexplicabile ale fotbaliștilor lui Cristi Chivu. La golul de 2-0, Josep Martinez, portarul lui Inter, a încercat să-l dribleze pe Valverde, dar a încheiat pierzând mingea și oferind un gol pe tavă uruguayanului. Mihai Stoica, fan Inter Milano de foarte mulți ani, a pus tunurile pe portarul „nerazzurrilor”.

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Chiar dacă el a avut foarte multe parade incredibile ulterior, acest lucru nu l-a mai impresionat pe managerul general de la FCSB: „Eu consider că cel mai bun portar din ultimii 15 ani este de departe Thibaut Courtois. Ce poate să scoată acest portar… eu nu-mi dau seama cum a reușit să ridice mâna la lovitura aia a lui Hakan (n.r. – Calhanoglu). Cum de nu i-a rupt mâna? Nu ai voie să tragi așa tare… este o chestie care poate să pericliteze siguranța jucătorilor.

Când tu faci asemenea prostie (n.r. – Josep Martinez) la 1-0 pentru Real Madrid, poți să faci 1000 de parade după. Inter cu Sommer putea să construiască, el cu mâna nu era bun, dar cu piciorul era bun. Italia are portari, l-au luat pe Provedel să-l țină al doilea portar. La 2-0 nu mai contează ce faci, după ce faci acea prostie… poți să faci toate minunile. Ești tu șmecher, vrei s-o tragi cu talpa”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

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Ce urmează pentru Interul lui Cristi Chivu în Champions League

Chiar dacă a debutat cu o înfrângere în actualul sezon de UEFA Champions League, contra Realului lui Jose Mourinho, Inter continuă să aibă șanse la primele 8 locuri. În următoarele 7 meciuri din faza ligii, Inter poate emite pretenții să acumuleze destule puncte pentru a se califica în optimi fără emoția barajelor.

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În continuare, Inter Milano va întâlni Club Brugge și Șahtior pe Giuseppe Meazza, după care va face o deplasare în Olanda, la Feyenoord. În teorie, trei meciuri de unde Cristi Chivu poate obține maximum de puncte. Apoi urmează o nouă serie complicată, care începe pe teren propriu cu Stuttgart și continuă pe Signal Iduna Park, contra lui Dortmund. Ultimele două meciuri din faza ligii se vor disputa în 2027, iar Inter va primi vizita lui FC Liverpool, după care va merge în Slovacia, la Slovan Bratislava, pentru a disputa meciul din ultima etapă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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