Mihai Stoica, furios pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Eu am avut ofertă din Emirate în decembrie!”

Mandatul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB s-a încheiat după doar o lună și 11 zile. Instalat la 10 martie la cârma campioanei, antrenorul a decis să plece, a , în Superliga Turciei, după victoria cu Farul Constanța din etapa a 5-a a play-out-ului. Decizia lui Rădoi l-a nemulțumit pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica, furios pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB

Cât timp s-a aflat pe banca campioanei, Mirel Rădoi a obținut trei victorii, o remiză și o înfrângere, iar echipa practica un joc bun. Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de faptul că finul lui Gigi Becali a plecat prematur de la echipă, în condițiile în care ar fi trebuit să rămână până la finalul sezonului. Totodată, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că a avut o ofertă din Emiratele Arabe Unite în pauza competițională de iarnă, însă a preferat să rămână alături de roș-albaștri.

„Mă gândesc la el în primul rând. Ideea e în felul următor, ca să fie lucrurile foarte clare. Nu are nicio legătură comentariul pe care l-a făcut Gigi la adresa lui Chiricheș cu plecarea lui Mirel Rădoi. Mirel Rădoi a primit o ofertă de la Gaziantep și a considerat că este un pas foarte important pentru el în carieră să meargă la Gaziantep acum. Acum, nu în vară sau… Asta este.

(n.r. – Vi se pare normal ce a făcut Rădoi) Nu pot să îi încalț pantofii ca să știu. Eu pot să vorbesc în numele meu, nu pot să vorbesc în numele altuia, nu știu. Eu am avut ofertă să plec în Emirate în decembrie, dar poate că eu nu sunt așa de curajos și poate meseria mea e de uz intern. Uite ce se întâmplă în zona aia. Eu sunt mai fricos probabil”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .

Ce l-a dezamăgit pe Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi

Mihai Stoica a amintit că se știa despre acordul verbal al lui Mirel Rădoi, însă promisiunea acestuia era că va rămâne până la finalul sezonului la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor susține că, dacă s-ar fi aflat în locul lui Rădoi, nu ar fi luat în calcul nicio ofertă până la 31 mai, momentul în care contractul urma să expire, pentru a-și respecta cuvântul dat

„Pe mine mă depășește situația, ca să găsesc o logică. Eu știu că dacă mi-am dat cuvântul și am un contract până la 31 mai, stau până la 31 mai. Nu iau în calcul nicio ofertă, dacă am venit și am promis. Poate să fie și Real Madrid. Că ieri zicea în conferința de presă că există o balanță. Și ce dai, aia primești. Na, asta e situația. Noi ne vom gândi ce vom face de acum încolo, asta e”, a mai spus Mihai Stoica.

În cadrul „MM la FANATIK”, pentru a reveni pe bancă până la finalul sezonului în curs. FCSB se află pe prima poziție în play-out și are prima șansă la barajul pentru UEFA Europa Conference League. Totuși, lucrurile se pot complica în meciul decisiv pentru cupele europene, care se va disputa cu echipa de pe locul trei sau patru din play-off.