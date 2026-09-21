ADVERTISEMENT

România se pregătește pentru debutul în ediția 2026-2027 a Ligii Națiunilor, primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi de la preluarea echipei naționale. Repartizată într-o grupă extrem de dificilă, cu Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina, reprezentativa României pornește cu statut de outsider. În emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a explicat de ce are încredere în această generație și de ce îl consideră pe Gică Hagi principalul avantaj al României. România face parte din Grupa B4 a Ligii Națiunilor și va debuta pe terenul Suediei pe 25 septembrie.

Mihai Stoica: „Cel mai mare asset al României este Gică Hagi”

Întrebat cu ce încredere privește campania din Liga Națiunilor, Mihai Stoica a oferit un răspuns categoric. Oficialul FCSB consideră că numirea lui Gică Hagi pe banca tehnică a naționalei reprezintă cel mai important câștig pentru echipa României. „Eu cred că cel mai important asset al echipei naționale este Gică Hagi. Și dacă cineva ar putea să scoată ceva într-o grupă atât de grea, cu o echipă națională care are componența pe care o avem noi acum, doar el ar putea să facă asta.”

ADVERTISEMENT

MM Stoica susține că experiența, discursul și capacitatea de a motiva jucătorii pot face diferența într-o grupă în care România are doar a patra șansă pe hârtie. România va întâlni în Liga B selecționatele Suediei, Poloniei și Bosniei-Herțegovina.

Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, piese de bază

Printre jucătorii evidențiați de Mihai Stoica se numără Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, doi fotbaliști pe care îi consideră esențiali în . „Nu spun neapărat că n-avem valoare. Poate că și la echipa națională avem niște posturi unde avem multe semne de întrebare. Dar când Răzvan Marin îți marchează și joacă la nivelul la care joacă și îți marchează poate golul anului în UEFA Champions League… Când Stanciu, de câte ori a venit la echipa națională, niciodată nu s-a pus problema că vine un jucător trecut de 30 de ani, căpitan de echipă, care să vină așa, să bifeze… Stanciu știu cât de mult iubește echipa națională și cu cât aplomb și dăruire vine la echipa națională”, a precizat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, omul care își schimbă fața la echipa națională

Un alt nume elogiat de Mihai Stoica este Ianis Hagi. Managerul FCSB consideră că mijlocașul ofensiv a demonstrat în trecut. „Ianis, indiferent de problemele pe care le avea la echipa de club, la echipa națională mereu și-a pus amprenta. N-a fost meci în care să joace și să nu-și pună amprenta”. Pentru MM Stoica, capacitatea lui Ianis Hagi de a răspunde pozitiv la presiunea meciurilor internaționale reprezintă unul dintre argumentele care îi dau speranțe înaintea debutului în Nations League.

ADVERTISEMENT

Problemele din atac: Bîrligea și Louis Munteanu

Dacă la mijloc România are soluții care îl mulțumesc pe Mihai Stoica, situația din compartimentul ofensiv îi ridică semne de întrebare. Oficialul FCSB a vorbit despre situația lui Daniel Bîrligea, care după transferul la Frosinone nu a acumulat foarte multe minute, dar și despre . Totuși, MM vede un avantaj important în cazul atacantului crescut de Farul. „Louis Munteanu știe exact filosofia lui Gică Hagi.”

ADVERTISEMENT

Denis Man și Andrei Rațiu, două nume importante pentru noul mandat al lui Hagi

Alți doi jucători evidențiați de MM Stoica sunt Denis Man și Andrei Rațiu. Cei doi au în comun faptul că au fost subiectul unor potențiale transferuri care, în final, nu s-au materializat. Denis Man trece printr-o perioadă mai complicată la nivel de club, unde nu mai este titular. Andrei Rațiu are locul asigurat în primul 11 la Rayo Vallecano, dar, la rândul lui, a ratat oportunitatea de a pleca la cluburi mai mari. S-a vorbit despre interesul lui Real Madrid, dar… Rațiu a rămas la Rayo.

„Nu Bajraktarevic îl scoate pe Man din echipă. Bajraktarevic e driblangiu, dar nu poate să fie niciodată să se ridice la nivelul lui Man, că nu o să facă el cifrele lui Man niciodată. Dar, mă rog… Poate era mai bine dacă se făcea transferul la Lazio. Așa a fost bine și anul trecut, că a plecat de la Parma și a venit la Eindhoven, și a avut un parcurs foarte bun, și a marcat dublă în Champions League, și a avut cifre bune și în campionat, și a câștigat campionatul.

ADVERTISEMENT

Și Rațiu probabil că e foarte dezamăgit pentru că din nou a fost transferat numai în presă și e greu să suporți asta. Toată lumea îl transferă, dar el tot la Rayo Vallecano rămâne. Nu contează decizia cui este, contează că el rămâne acolo. Vorbesc de el, de faptul că a sperat într-un alt contract, într-un alt campionat sau știu eu, la alt nivel, pentru că clar e jucător interesant pentru multe grupări și a rămas acolo. Pe când în oglindă, jucătorul din partea stângă de la Rayo Vallecano a fost transferat pe 19 milioane. Dar e un jucător care cu Gică Hagi poate să fie mai bun decât a fost până acum la echipa națională”, a explicat MM Stoica.

Nicușor Bancu, unul dintre marii câștigători ai începutului de sezon

Printre jucătorii care l-au impresionat pe Mihai Stoica se află și căpitanul Universității Craiova. La doar o zi după victoria categorică a oltenilor cu FCSB, scor 5-0, MM a avut cuvinte elogioase pentru oltean: „Bancu arată excepțional. Excepțional arată!”. Forma excelentă a fundașului stânga reprezintă una dintre veștile bune pentru Gică Hagi înaintea debutului oficial pe banca naționalei.

Ce spune MM Stoica despre Darius Olaru și adaptarea la Union Saint-Gilloise

Mihai Stoica a comentat și situația lui Darius Olaru. Fostul căpitan al FCSB evoluează într-un sistem diferit la Union Saint-Gilloise, iar oficialul roș-albaștrilor crede că adaptarea necesită timp. „Nu cred că este fotbalul care-i convine lui cel mai mult”. Oficialul lui FCSB a explicat că echipa belgiană practică un stil direct, bazat foarte mult pe dueluri și faze fixe, diferit de cel în care Olaru a excelat la FCSB.

Mihai Stoica vede un avantaj important pentru România: statutul de outsider

Poate cea mai interesantă concluzie a managerului FCSB a fost legată de statutul României în această grupă. „Noi, de regulă, am avut probleme când am fost favoriți. Acum nu prea suntem favoriți. Românul când e outsider poate să se autodepășească”.

Programul României în următoarele patru meciuri din Liga Națiunilor

România va disputa primele patru partide din noua ediție a Ligii Națiunilor în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026.

25 septembrie 2026, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

28 septembrie 2026, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

2 octombrie 2026, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

5 octombrie 2026, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia