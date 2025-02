Mihai Stoica, gluma virală a zilei după ce a aflat că FCSB va juca împotriva lui Lyon. „Avem un atu!”

Vineri după-amiază au avut loc tragerile la sorți pentru optimile competițiilor europene. Întreaga suflare roș-albastră a fost cu ochii pe site-ul UEFA pentru a vedea cine va fi adversara favoriților. Dintre Frankfurt și Lyon, francezii au fost extrași pentru a întâlni campioana României. Președintele consiliului de administrație al FCSB a avut o reacție fabuloasă pe rețelele de socializare și a dezvăluit care este atuul echipei bucureștene.

Mihai Stoica, postare senzațională pe rețelele sociale după ce s-a aflat că FCSB o va înfrunta pe Lyon în optimile Europa League

După ce s-a impus în fața lui PAOK de două ori pe Toumba, în faza ligii (1-0) și în manșa tur a play-off-ului (2-1), roș-albaștrii au învins formația lui Răzvan Lucescu și la București, cu scorul de 2-0, și s-au calificat mai departe în optimile competiției.

FCSB a picat împotriva lui Olympique Lyon în urma tragerilor la sorți, iar Mihai Stoica știe care este avantajul bucureștenilor în fața francezilor. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor a provocat peste 2.000 de reacții în mai puțin de 45 de minute.

„Avem un atu în dubla cu Lyon. Avem vorbitori de limba franceză. Ei n-au de română. Și nici timp să învețe”, a glumit MM Stoica, făcând referire la „societatea francofonă” pe care o au la echipă. La FCSB nu mai puțin de 6 jucători sunt vorbitori de limbă franceză: David Kiki, Dawa, Baba Alhassan, Malcom Edjouma, Baeten și Gele.

Ulterior, Mihai Stoica a mai oferit un argument împotriva celor de la Lyon: „Plus că Bucureștiul e micul Paris și PSG i-a bătut 4 meciuri la rând”, a adăugat managerul general al celor de la FCSB în postarea sa.

Gigi Becali și-a dorit Lyon înaintea tragerii la sorți

Înainte de tragerea la sorți, FCSB avea două variante. Echipa patronată de Gigi Becali putea să joace împotriva celor de la Lyon sau a nemților de la Eintracht Frankfurt. Ambele echipe sunt foarte puternice, însă

“Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis “da”, poate să fie de scos. Eu aşa am dorit, am zis că nemţii sunt foarte puternici. Aşa am dorit, aşa a dorit Domnul”, a spus Gigi Becali imediat după tragerea la sorți, în exclusivitate pentru FANATIK.