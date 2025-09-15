Sport

Mihai Stoica, gluma zilei după semi-eșecul de la Miercurea Ciuc: „Scăpăm de baraj”

Mihai Stoica face haz de necaz după ce FCSB a pierdut două puncte la Miercurea Ciuc. Ce a spus după FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-2
Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 20:44
Mihai Stoica gluma zilei dupa semiesecul de la Miercurea Ciuc Scapam de baraj
Mihai Stoica a făcut haz de necaz după ce Unirea Slobozia a câștigat la Sibiu: „Ne avantajează”. Foto: Sportpictures.eu

FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana României, sunt colege de suferință în subsolul clasamentului SuperLigii României. Mihai Stoica a făcut haz de necaz după ce Unirea Slobozia s-a impus pe terenul celor de la FC Hermannstadt, scor 2-0.

Mihai Stoica, haz de necaz după ce Unirea Slobozia a învins FC Hermannstadt: „Ne ajută rezultatul”

FCSB se află doar pe locul al 11-lea după 9 etape în SuperLiga României. Campioana ultimelor două sezoane a obținut 7 puncte în acest sezon, iar situația începe să fie alarmantă. „Roș-albaștrii” au dat-o în bară la Miercurea Ciuc, unde nou-promovata de pe ultima poziție a clasamentului a reușit să obțină un egal.

Unirea Slobozia a învins-o luni seară pe FC Hermannstadt, care în cazul unui succes putea să le depășească pe FCSB și CFR Cluj, care se află în acest moment la egalitate de puncte, însă campioana are cu un meci mai mult disputat:

„(n.r. Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2) E un rezultat bun pentru noi. Suntem pe locul 11 și chiar și locul 12 ne scapă de baraj”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Unirea Slobozia a înscris un gol asemănător cu cel al ciucanilor: „Nu m-am putut uita”

Unirea Slobozia a deschis scorul la Sibiu în urma unei degringolade la o fază fixă. Mingea a căzut în careu și s-a „scurs” în poarta lui FC Hermannstadt, un gol extrem de asemănător cu cel egalizator al celor de la Csikszereda din meciul cu FCSB. Mihai Stoica nu a putut comenta acest lucru pentru că a recunoscut că nu a putut privi faza fixă din care echipa sa a fost egalată în ultimele zece minute de joc:

„Vezi rar un asemenea gol, nu știu dacă am mai văzut vreodată unul așa. Nu înțelegeam… el practic o trimite spre poartă, o deviază bine, altfel mingea se duce în Căbuz. Nu am văzut, am văzut mingea în poartă (n.r. autogol Pantea cu Csikszereda). Nu am văzut de unde stăteam și nu am avut stomacul să mă uit”, a dezvăluit președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

