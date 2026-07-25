Mihai Stoica i-a dat replica lui Nicolae Dică, după ce a criticat jocul FCSB-ului în eșecul cu Auda: „Să îți aduc aminte de doi de 5?”

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Echipele românești au avut o săptămână „neagră” în cupele europene, iar Nicolae Dică le-a taxat pentru maniera de joc abordată. Declarațiile antrenorului român au ajuns și la urechile lui Mihai Stoica. Președintele FCSB-ului nu a ezitat să îi ofere o replică tăioasă fostului său colaborator.

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Nicolae Dică

După , Nicolae Dică a început unul nou cu Mihai Stoica, după ce președintele FCSB-ului în primăvara acestui an. De data aceasta, miezul disputei a fost legat de afirmațiile făcute de antrenorul român în urma suferit de „roș-albaștri” cu FK Auda, în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar Conference League.

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„Acum, aș putea fi și eu malițios și să-i aduc aminte de niște 5, de doi de 5. Dar nu asta e, atunci am sacrificat competiția și am jucat cu rezervele cu Silkeborg. Însă greșește aici. În momentul în care adversarul vine și-ți face marcaj om la om, o pasă lungă îți poate crea un avantaj fantastic. Am avut câteva situații în care dacă Ștefan Târnovanu degaja cu adresă, aveam jucători care scăpau 1 la 1 cu portarul. Se putea întâmpla orice.

Ca să faci inițiere, cum spune Nicolae… E foarte bine ce spune el, dar trebuie să ai teren pe care să faci inițiere. Nu poți face inițiere pe teren arabil. Poți să faci altceva, să semeni cartofi, poate să-ți iasă. Dar nu ai cum să faci inițiere, nu poți juca fotbal pe un teren unde prima dată trebuie să-ți păstrezi echilibrul, apoi să vezi dacă poți să pasezi sau nu”, a răspuns Stoica la .

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Declarația lui Nicolae Dică care l-a enervat pe Mihai Stoica

Nicolae Dică, antrenorul care s-a aflat ultima dată pe banca subdivizionarei Concordia Chiajna, a fost indignat de felul în care s-au prezentat echipele românești, incluzând-o aici și pe FCSB, fosta sa formație. „Problema este cum abordăm jocurile, pentru că vine Auda și-ți face presing avansat. Noi avem 4 echipe românești care nu pot face un presing, stau la mijlocul terenului și așteaptă…

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Stăm la mijlocul terenului și jucăm minge lungă de la portar și vrem în grupele Champions, Europa sau Conference League. Avem jucători, hai să-i jucăm! Mai bine pierdem cu 5-0 decât să stăm să facem 1-1 sau 2-2”, mărturisea recent Nicolae Dică la

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Când se joacă returul FK Auda – FCSB și cine îl transmite

Partida retur FK Auda – FCSB este programată joi, 30 iulie, în Letonia, de la ora 19:00. Dacă meciul de la București, disputat pe Ghencea, s-a văzut în direct la PRO TV, jocul din țara baltică nu va beneficia de același tratament. Mai exact, returul din Letonia se va vedea

Motivul? Conducerea FCSB-ului nu a fost de acord ca meciul tur să se vadă exclusiv online. Însă, pentru retur s-a negociat direct cu gruparea letonă și astfel s-a ajuns la situația ca jocul să fie transmis doar în mediul online.