Sport

Mihai Stoica i-a găsit loc lui Meriton Korenica în echipa de start a FCSB. Comparație cu tripleta de la PSG: „Pot să râdă toți”

Mihai Stoica este extrem de încântat de transferul lui Meriton Korenica la FCSB. Președintele C.A. de la roș-albaștri i-a găsit loc kosovarului în primul „11”
Cristian Măciucă
05.09.2026 | 07:00
Mihai Stoica ia gasit loc lui Meriton Korenica in echipa de start a FCSB Comparatie cu tripleta de la PSG Pot sa rada toti
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Mihai Stoica i-a găsit poziție lui Meriton Korenica în echipa de start a FCSB. Comparație cu tripleta de la PSG. FOTO: Fanatik
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Meriton Korenica (29 de ani) este un transfer pe placul lui Mihai Stoica (61 de ani). Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit postul pe care va putea juca mijlocașul kosovar în echipa de start a roș-albaștrilor.

Pe ce poziție va juca Meriton Korenica în primul „11” de la FCSB

Meriton Korenica este primul fotbalist legitimat de FCSB, informație dezvăluită de FANATIK. Roș-albaștrii urmează să îi înregistreze la LPF și pe Karlo Muhar și pe Denis Drăguș. Mijlocașul din Kosovo, apt pentru derby-ul cu Dinamo, e un jucător polivalent, iar Mihai Stoica a dezvăluit postul pe care va juca fotbalistul transferat de la CFR Cluj.

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„În 4-3-3 e număr 8. În 4-2-3-1 poate să joace oriunde în spatele vârfului, dar poate să joace și mijlocaș central în cei doi. Pentru mine, fascinant este și e un model de urmat, păstrând proporțiile, să vorbim de profil de jucător, nu de valoare.

Echipa care a avut cel mai mare succes anul ăsta pentru că a avut un antrenor extraordinar pe bancă e Luis Enrique, care a avut 3 mijlocași centrali. Trei mijlocași: Fabian Ruiz, foarte inteligent, nu foarte rapid, dar mobil. Vitinha și Joao Neves, fără talie, dar care au adus un plus de dinamică în jocul echipei.

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Vitinha și Neves, Korenica și Cisotti. Îi văd același profil de fotbalist. Și pe Toma îl văd profil Joao Neves. Pot să râdă toți. Un fotbalist care aleargă peste 13 km într-un meci este ireal. Foarte greu găsești acum. E o condiție pentru fotbal internațional. Când unul aleargă 10 și altul 13, mie mi-e clar. Korenica poate acoperi mai multe poziții și el și Cisotti”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Mihai Stoica, declarație tare despre Karlo Muhar

Oficialul FCSB-ului a vorbit și despre situația lui Karlo Muhar. Roș-albaștrii întâmpina mici probleme legate de legitimarea mijlocașului croat. „Acum avem energie bună. Mâine avem un meci, îți dai seama, dar se joacă pe un punct și jumătate. Jucător de profilul lui Muhar nu aveam. Poate fi ‘6’ și ‘8’. Am vorbit cu el și i-am zis că a jucat ‘6’ la ȚSKA Sofia. A zis: ‘Da, ți-ai făcut temele’”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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