Mihai Stoica iese la atac după ce Mircea Lucescu a convocat 7 jucători de la FCSB: „Sunt nemulțumit!”

la naționala României pentru disputele cu Canada și Cipru. Selecționerul a chemat la lot nu mai puțin de 7 fotbaliști de la FSB, lucru care îl nemulțumește pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, nemulțumit de decizia luată de Mircea Lucescu

Naționala de fotbal a României va disputa la începutul lunii un amical contra selecționatei din Canada, după care va întâlni Ciprul în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a anunțat lotul de 26 de jucători pentru această dublă, iar 7 dintre aceștia sunt de la FCSB.

Mihai Stoica a reacționat cu privire la decizia luată de selecționerul României și a explicat că ar fi preferat ca mai puțini jucători ai să fie convocați pentru acțiunea din luna septembrie. Oficialul FCSB a explicat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-ar fi dorit să mai regleze din carențele apărute la nivel tactic în acest start de sezon.

ADVERTISEMENT

„Echipa e mai bună acum, dar jocul suferă. Anul trecut nu ne expuneam așa, nu erau așa multe erori individuale. Pe faza defensivă nu mai arătăm atât de bine. Nu ajungeam foarte ușor la poartă, încă nu venise Bîrligea. Bîrligea, care a demonstrat că suma plătită pentru el a fost corectă, marcând la foc automat. Acum, jucători care anul trecut erau aproape impecabili au probleme. Sper să se regleze.

Dar… Am sperat ca măcar parcursul ăsta înfiorător din campionat, plus rușinea cu Shkendija, să îndepărteze câțiva jucători de la echipele naționale. O spun cu toată sinceritatea. Aș putea să spun: ‘Dom’ne, ce mândru sunt că avem jucători la echipa națională’. Nu, sunt nemulțumit!”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica: „Cum să-ți convină, când ești în situația în care ești și vrei să antrenezi pe cineva, dar n-ai pe cine?!”

„Nu contest alegerile, e normal ca jucătorii să-și dorească la echipa națională, dar mi-aș fi dorit ca în astea două săptămâni să reglăm ceva. Acum ce să reglezi? Ai 7 jucători la prima reprezentativă a României, toți juniorii pleacă, africanii pleacă… Nu este un reproș la adresa selecționerului, asta să fie foarte clar. Cum să-ți convină, când ești în situația în care ești și vrei să antrenezi pe cineva, dar n-ai pe cine?! Am sperat că-i vom avea noi, dar nu-i avem nici măcar pe Toma și pe Stoian.

ADVERTISEMENT

Dacă eu reprezint clubul, spun că FCSB nu-și dorește să facă transferuri. Dacă vorbiți cu patronul, poate că-și dorește. Eu consider că nu avem nevoie de jucători, că toate posturile sunt superacoperite, unele triplate, pe altele avem chiar 4 soluții”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

ADVERTISEMENT

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți