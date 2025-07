Mihai Stoica îi dă dreptate lui Gigi Becali în legătură cu jucătorii FCSB: „Nu e admisibil”. Pe cine a luat în vizor

, Mihai Stoica a avut și el un discurs destul de dur după meciul FCSB – Inter D’Escaldes 3-1. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a taxat lejeritatea pe care au arătat-o mulți dintre jucători la partida din Ghencea.

Mihai Stoica este de partea lui Gigi Becali. Și el i-a criticat pe jucătorii de la FCSB după turul cu Inter D’Escaldes

El s-a referit în mod special la o ratare uriașă semnată de David Miculescu în repriza a doua, dar și la gafa lui Siyabonga Ngezana care le-a permis oaspeților să reducă din diferență.

ADVERTISEMENT

„Meciul de ieri… Tare nu aș vrea să începem discuția. Pentru că a fost dezamăgitor. Acum… Patronul a ieșit și chiar cred că de data asta… De multe ori mă gândeam ‘Dar de ce să ieși, să-i faci’. Acum chiar… Da.

Noi am avut niște discuții înainte de meci. ‘Haideți să fim extrem de serioși, să rezolvăm ecuația calificării încă din tur, ca să putem lăsa jucătorii importanți acasă, pentru că deplasarea este extrem de solicitantă’.

ADVERTISEMENT

La ce mod e solicitantă? Pleci de duminică, te duci cu cursă de linie la Barcelona, de acolo pleci patru ore cu autocarul până la Vella. Ajungi noaptea târziu. Luni stai în Andorra, marți stai în Andorra, te antrenezi acolo, joci. Te întorci noaptea, dormi trei-patru ore în aeroport la Barcelona ca să vii miercuri la prânz aici, miercuri la ora 14:00 ești aici.

„Unii parcă nu au vrut să nu facă deplasarea”

Unii parcă nu au vrut să nu facă deplasarea. E o chestie, nu e generală, pentru că au fost jucători care s-au prezentat foarte bine. Însă nu este admisibil. Gigi a zis de Cisotti și are dreptate, Cisotti a fost MVP-ul partidei.

ADVERTISEMENT

Dar nu este admisibil să îți intre la aproape 36 de ani Chiricheș serios, dedicat, să aibă acțiune, nu poți să ratezi cu poarta goală totuși. Miculescu. Nu poți să faci chestia asta, nu există explicații. Sunt foarte multe explicații. Eu nu vreau să critic și nu am criticat niciodată jucătorii.

ADVERTISEMENT

Dar e păcat, în momentul în care ai un exemplu lângă tine tu să nu bagi piciorul. Sigur, nu s-a întâmplat niciodată la Ngezana să se prezinte atât de slab într-un meci. Și încă niște momente în care s-a aventurat, făcea sombrero pe la mijlocul terenului. Ce e asta? Fiți serioși!

Este adevărat că este foarte greu să inoculezi unui jucător ideea că dacă nu e serios poate să piardă și calificarea când el vede că un portar are 1.70 și că e antrenat de o fată. Încălzirea portarului la un moment dat o făcea o fată și asta ar trebui să dea de gândit, dar mă rog.

David Miculescu și Siyabonga Ngezana, luați în colimator

E adevărat, e început de sezon, nu se turează motoarele, doar că ai un teren impecabil, ai 13.000 de oameni care te susțin în tribună și ai o vreme excepțională. In condițiile în care te-ai antrenat pe o căldură insuportabilă, tu ai jucat pe o temperatură excepțională. Și cu toate astea termini 3-1 cu penalty apărat de Târnovanu, care iar este printre remarcați, meci de meci, pentru că e foarte serios și concentrat.

Scapi de un gol de 3-2. Ok, ca să respectăm adevărul trebuie să spunem că am avut zece ocazii imense. Dar concretizează-le, că nu te oprește nimeni să dai gol după gol. Trebuie să dai gol după gol. Iei un gol că greșește Ngezana, ok, a greșit Ngezana, dar dă tu șapte, ca să nu te mai duci după aia să…

Uite așa e 3-1 și mergem acolo să jucăm foarte serios și să o terminăm măcar până la pauză. Nu a fost în regulă, dar asta e treaba”, la

Mihai Stoica i-a găsit totuși și o circumstanță atenuantă lui David Miculescu

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, oficialul de la FCSB i-a și găsit totuși o circumstanță atenuantă lui David Miculescu, aceea că el s-a obișnuit în sezonul trecut să joace în dreapta, iar acum a fost mutat în centrul liniei de atac:

„Hai să sărim acum și să îi criticăm și pe unii să-i discredităm, cum am văzut că deja sunt unii care sunt obișnuiți să facă numai asta. Vorbesc dintre suporteri. Suporteri care nu știu dacă sunt suporteri, că nu fac altceva decât să aștepte ceva așa, un test mai neconcludent ca să sară și să atace.

Că nu avem antrenor, că nu avem echipament, că nu avem… Avem de toate, și antrenor, și jucători, și echipament, stăm cel mai bine din toate punctele de vedere. Și vom fi bine. Poate că e bine că s-a întâmplat așa.

Semnalele s-au tras dinainte, că nu este o echipă slabă, e o echipă care joacă fotbal, nu e Virtus, poate că nu e nici Shkendija sau The New Saints. Par mai buni. Oamenii noștri au fost acolo la meci și ăștia par mai buni, joacă în viteză.

„A jucat foarte bine în bandă, s-a trezit atacant, nu sunt aceleași repere”

Acum 3-1 rămâne 3-1, ocazii au fost multe. E adevărat că e greu de crezut că ai doi atacanți, amândoi convocați la echipa națională la ultima convocare a lui Mircea Lucescu și pe niciunul nu îl poți folosi.

Pentru că, dacă ar fi jucat Alibec sau Bîrligea, cred că nu aveam chiar nicio problemă, îi sfâșiam. Dar așa s-a întâmplat să fie. Și bine că s-a întâmplat acum și nu mai încolo.

Toată lumea s-a grăbit să-l acuze pe Miculescu. Miculescu a jucat foarte bine în bandă, dintr-odată s-a trezit atacant, nu sunt aceleași repere. S-a chinuit să dea gol cu poarta goală și asta înseamnă teamă.

Miculescu este un jucător care nu se teme de adversarii puternici și îți câștigă dueluri și se bate cu ei și este exact jucătorul pe care ți-l dorești, ți-ai dori să ai mulți într-o echipă de fotbal.

Dar cu adversari modești, în loc să facă diferența, are așa niște momente de parcă nu se înțelege ce e cu el. Dar la el nu poți să spui că nu e vorba de atitudine”.