Mihai Stoica îi ia apărarea lui Denis Alibec: „Chiar nu este un băiat rău! La noi a făcut ceva poate mai grav decât atât!”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că oricine îl ia pe Denis Alibec în echipă, trebuie să își asume temperamentul fotbalistului, care de multe ori nu este pe placul antrenorilor.

Denis Alibec a fost exclus din lotul CFR-ului, în urma unei dispute cu Dan Petrescu, iar FANATIK .

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Denis Alibec

, după ce atacantul a fost exclus din lotul CFR-ului: „Când îl ai pe Alibec, trebuie să te aștepți la astfel de lucruri. Nu e un băiat rău, chiar nu e deloc rău, dar e copilăros.

Ce să-i faci… el așa se supără, după se întoarce, așa se comportă el. La noi s-a întâmplat o fază mult mai gravă, ca să zic așa.

Mi-a răspuns mie urât, mi-a spus ceva de tipul ’Vorbești tu de fotbal?’ Dar nu ai ce să îi faci, așa este el, repet, chiar nu este un băiat rău”.

„Eu nu am dat în toată viața mea o amendă, nu știu dacă trebuia să spun asta, pentru că eu îi mai ameninț cu amenzi pe jucători.

Dar gândiți-vă la o chestie, după meciul cu Sporting, Jeremy Mathieu a venit la noi în vestiar pentru a-i cere tricoul lui Alibec, care îl făcuse praf în meci”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Sfatul lui Cristi Balaj pentru Denis Alibec

a vorbit despre situația lui Denis Alibec și i-a oferit un sfat pentru viitorul său: „Are anumite interpretări personale, eu cred că are nevoie de mult ajutor, văd în el un talent imens, ar fi păcat să fie irosit chiar și la această vârstă, colaborez cu el, îl consider prieten.

Modul în care i-am transmis decizia antrenorului a mai atenuat din reacția lui. Important pentru el e să joace fie că o face la CFR sau în altă parte”.

„Este nevoie de seriozitate. Dan Petrescu are tot suportul nostru și atât timp cât noi știm că există dorința sa de performanță, restul discuțiilor sunt în derizoriu.

Dacă stabilim… cu acordul nostru își poate încheia împrumutul în iarnă, dar el în mod normal rămâne până în vară.

E cumva nemulțumit și de evoluțiile lui, noi putem doar să fim alături de el, dar chiar l-am rugat să se pregătească în continuare și va depinde doar de el să revină și să fie iertat de Dan Petrescu.

Să ne amintim și de Debeljuh, m-aș bucura și pentru Alibec să fie la fel. Important este nivelul la care pleacă, pentru că important pentru el este să fie pregătit”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .