Mihai Stoica îi ia peste picior pe rivalii de la CFR Cluj după aducerea lui Perianu. De ce crede că s-a făcut transferul

Mihai Stoica, ironie la adresa rivalilor de la CFR Cluj după transferul lui Ovidiu Perianu de la FCSB! Ce a spus oficialul campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2025 | 01:10
Mihai Stoica ii ia peste picior pe rivalii de la CFR Cluj dupa aducerea lui Perianu De ce crede ca sa facut transferul
Mihai Stoica și Ovidiu Perianu prezentat oficial de CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik / Facebook

Mihai Stoica a fost întrebat în legătură cu faptul că Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj la scurt timp după ce a fost pus pe liber de FCSB, fiind recent luat în colimator în mod public de către patronul Gigi Becali.

Cum a comentat Mihai Stoica mutarea lui Ovidiu Perianu, pus pe liber de FCSB, la CFR Cluj: „Știu relația de prietenie pe care o are cu Louis Munteanu”

Iar președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a lăsat de înțeles că, în viziunea sa, este foarte posibil ca ardelenii să fi făcut această mutare nu neapărat pentru că au ajuns la concluzia că au nevoie de tânărul mijlocaș, ci mai degrabă pentru a-i satisface vedetei Louis Munteanu o dorință mai veche, aceea de a fi coechipier cu bunul său prieten din copilărie.

„Știu relația de prietenie pe care o are Perianu cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.

(n.r. Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mijlocașul central a fost deja prezentat oficial la noua echipă

Ovidiu Perianu a semnat deja contractul cu CFR Cluj, iar mutarea a fost anunțată oficial de clubul din Gruia în cursul zilei de sâmbătă prin intermediul platformelor oficiale de comunicare:

„Bun venit, Ovidiu Perianu!

CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European!

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”. 

