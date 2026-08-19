Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care a distrus doi jucători de la FCSB: „Mă deranjează! Este copilul meu”

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După FCSB – FC Botoșani 3-2, Adrian Mutu (47 de ani) a avut doi „clienți”. „Briliantul” l-a criticat pe Octavian Popescu pentru ieșirea de la finalul meciului și pentru declarații, dar și pe Aymen Boutoutaou, transferul de 1,3 milioane de euro al „roș-albaștrilor”. La 24 de ore distanță, Mihai Stoica (61 de ani) a sărit în apărarea jucătorilor săi.

Ce a spus Adrian Mutu despre Octavian Popescu și Aymen Boutoutaou

Adrian Mutu este de părere că Octavian Popescu este un mare talent, însă . Cel ce este golgheterul all-time al României alături de Gică Hagi nu a fost încântat de reacțiile sale de la finalul meciului și nici de declarațiile de la flash-interviu. Mutu este de părere că acțiunile sale nu fac decât să pună și mai multă presiune pe umerii săi.

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În ceea ce-l privește pe Boutoutaou, El l-a criticat pe algerian pentru că nu a reușit să creeze pericol în duelurile unu la unu, deși l-a avut ca adversar direct pe tânărul Narcis Ilaș.

Mihai Stoica a sărit în apărarea jucătorilor săi. Replica pentru Adrian Mutu

La 24 de ore distanță, Mihai Stoica a oferit un răspuns respectuos pentru Adrian Mutu, fără a-i contesta opiniile fostului mare atacant. La rândul său, președintele Consiliului de Administrație al FCSB și-a expus părerile despre cei doi fotbaliști extrem de talentați ai roș-albaștrilor.

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„E puțin cam dură exprimarea. Mă deranjează, dar e Adrian Mutu și și-a câștigat dreptul să vorbească despre oricine. Eu am o altă percepție despre ce s-a întâmplat. A înjurat, dar a fost o înjurătură așa… în aer, apoi a plecat. Din ce a spus, a avut dreptate parțial. N-am avut curiozitatea să-l întreb pe cine a înjurat. Sunt păreri și păreri… eu nu zic că n-are minte, zic că este copil, care nu s-a maturizat complet.

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Mutu este născut în 1979, Octavian Popescu este 2002. Este normal ca el să nu aibă o gândire atât de matură. Și eu realizez că am făcut niște tâmpenii majore, când am coborât din lojă și am lovit un spectator. Acum nu pot să nu mi le mai asum. Nu am avut minte, acum am. Deocamdată, ce fac eu, nu știu dacă fac bine sau dacă fac rău, dar sunt singurul care rămâne de atâția ani în fotbal. Nu mă interesează să primesc sfaturi. Am 61 de ani și pot să dau eu sfaturi, nu să primesc. (n.r. – deci nu-l luați de urechi) Îl iau de umeri (n.r. – râde). Octavian Popescu este copilul meu. Am avut și bune, și rele cu el. Am avut discuții peste discuții. Nu am nimic să-i reproșez, ci doar că nu e așa la fiecare meci, deși ar trebui să fie așa.

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(n.r. – despre Boutoutaou) Spre exemplu, părerea lui Ilie Dumitrescu a fost alta. Ilie a văzut o colaborare foarte bună între Boutoutaou și Cisotti, ceea ce am văzut și eu, iar eu am și revăzut meciul. Numai câte pase filtrante i-a dat lui Cisotti… mie mi s-a părut că a jucat bine. Că nu a avut faze personale, asta e altceva. A avut un șut de la distanță. O să le spun celor care filmează antrenamentele să scoată loviturile libere pe care le bate după fiecare antrenament, să vedeți”, a declarat Mihai Stoica la