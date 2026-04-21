Mihai Stoica îl amenință pe Gigi Becali cu plecarea de la FCSB: „Va trebui să găsească pe cineva”

Gigi Becali riscă să îl piardă și pe Mihai Stoica la FCSB! Linia clară trasată de acesta după plecarea lui Mirel Rădoi
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.04.2026 | 20:18
Mihai Stoica il ameninta pe Gigi Becali cu plecarea de la FCSB Va trebui sa gaseasca pe cineva
Mihai Stoica amenință că ar putea pleca de la FCSB. Foto: colaj Fanatik
Mihai Stoica (61 de ani) susține că este pregătit să plece de la FCSB în cazul în care Gigi Becali (67 de ani) nu va ține cont de părerea sa referitoare la cine ar trebui să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca tehnică a echipei roș-albastre. Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României exclude în acest moment varianta unui nou antrenor român.

Mihai Stoica susține că va pleca de la FCSB dacă Gigi Becali va aduce tot un antrenor român în locul lui Mirel Rădoi

El a explicat foarte clar că, din punctul său de vedere, în prezent, dintre tehnicienii români care sunt liberi de contract, niciunul nu ar îndeplini condițiile necesare pentru a se putea crede că ar putea să aibă succes la FCSB. Astfel, MM a transmis în mod ferm că își dorește să lucreze din nou cu un antrenor străin, prima sa variantă, cel puțin până la finalul acestui sezon, fiind constituită de o revenire a lui Elias Charalambous. 

Așadar, în acest context, fiind întrebat în mod direct în legătură cu această chestiune, Mihai Stoica a anunțat că, în cazul în care Gigi Becali nu va ține cont de ideile sale din acest punct de vedere, atunci ar urma ca finanțatorul să se vadă nevoit să găsească o soluție și pentru înlocuirea lui la FCSB. „Am văzut ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, ba că e Toni Petrea, ba că e Dică. Nu. Exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenori străini, și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias (n.r. Charalambous). Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua decizia bineînțeles, că nu hotărăsc eu, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.

(n.r. În cazul în care Gigi Becali aduce până la urmă unul dintre antrenorii respectivi) Atunci, va trebui să aducă și pe cineva, sau să aleagă pe cineva din club, în locul meu. Nu există un antrenor român în care să am încredere în momentul ăsta. Vorbesc dintre cei care nu sunt sub contract cu cluburi la momentul ăsta”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Ce a spus Mihai Stoica despre varianta Dan Petrescu la FCSB

Oficialul campioanei en-titre din SuperLiga a exlus ferm și acest scenariu și nici măcar nu a dorit să discute această variantă, invocând starea medicală a fostului său colaborator de la Unirea Urziceni: „Hai să nu… Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Dan Petrescu! Hai să nu vorbim, nu știm care e situația cu el. Nu mă face să mă simt chiar… Hai să evităm. Hai să-l respectăm pe Dan Petrescu și să nu discutăm de Dan Petrescu acum. Citesc și eu ce se scrie. E un am care are probleme medicale și atunci nu are niciun sens să vorbim”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
