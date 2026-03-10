Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este o legendă a Stelei şi mereu binevenit!”

FCSB este gata de un nou început. Mihai Stoica îl așteaptă pe Adrian Ilie în staff-ul bucureștenilor. Ce a spus MM despre „Cobra”.
Mihai Dragomir
10.03.2026 | 14:45


Mihai Stoica a dat cărțile pe față. Ce a spus despre Adrian Ilie. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se schimbă radical după ratarea play-off-ului. Bucureștenii vor avea, cel puțin pe finalul acestui sezon, o cu totul altă abordare. Mihai Stoica a spus totul despre așteptarea în staff a lui Adrian Ilie.

Mihai Stoica îl așteaptă cu brațele deschise pe Adrian Ilie la FCSB

Ratarea play-off-ului a dat startul unor schimbări importante la FCSB. Campioana României se reorganizează în vederea pregătirii sezonului următor, în care prezența în cupele europene este obligatorie.

După ce Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei, a fost primit ca un erou de Peluza Nord, Mihai Stoica a spus că îl așteaptă și pe Adrian Ilie în staff. „Cobra” declasare cu o zi înainte la FANATIK SUPERLIGA că va accepta să colaboreze cu FCSB doar dacă va conduce departamentul de scouting.

„N-am vorbit cu Adrian. Eu îl aștept. Noi deja lucrăm… amenajăm biroul de scouting. Din fostul staff, sub îndrumarea lui Florin Cernat, care astăzi împlinește 46 de ani azi, Alin Stoica, Lucian Filip și Ionuţ Zottu fac parte din biroul ăsta. Când Adrian va decide că ne va da o mână de ajutor este oricând binevenit. 

Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională și uite chiar mă gândesc cum face Domnul, cum practic am făcut Revelionul împreună fără să știm că am putea să colaborăm după o perioadă atât de scurtă. Rămâne de văzut. Adrian oricum este implicat în multe proiecte. Nu se pune problema ca el să vină în fiecare zi aici. Dar oricând și orice sugestie o luăm în considerare și ne vom ocupa. E un nou început și pe mine mă bucură. Poate nu par, dar acum sunt puțin sunt puțin copleșit de tot ce ce s-a întâmplat pentru că am avut emoții mari. Mă gândeam se va face sau nu se va face și uite că acum e tot în regulă!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Ce îi spun fanii pe stradă lui Adrian Ilie despre venirea sa la FCSB

Vestea că Adrian Ilie este aproape să bată palma cu FCSB a împărțit suporterii în două tabere. Unii fani laudă acest scenariu și chiar îl vor realitate, în timp ce alții îl contestă. Fostul mare atacant român a dezvăluit cum a fost abordat pe stradă.

„Vreți să vă spun ce îmi spune lumea când mă prinde prin oraș, la discuții? Vă dați seama că i-am luat pe toți în glumă, că nu poți să discuți serios cu niciunul. Când ne strângem noi mai mulț  îmi spun unii: ‘unde te duci, mă, să fii sclav. Ție îți place altceva și ai văzut situație la cluburi‘.

(n.r. Asta îți spune lumea, că o să fii sclav, asta e părerea oamenilor?) Alții nici măcar nu știu că eu am lucrat la Steaua un an și jumătate”, a mărturisit „Cobra” la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
