Mihai Stoica îl compară pe Baba Alhassan cu un jucător de la Real Madrid, după „racheta” propulsată în poarta lui Dinamo

Baba Alhassan (25 de ani) a fost eroul neașteptat al roș-albaștrilor în Dinamo – FCSB 1-2. Mijlocașul ghanez e comparat cu un star de la Real Madrid,

Transferat în urmă cu aproape un an și jumătate de la Hermannstadt, Baba Alhassan începe să arate ca jucătorul pe care FCSB l-a luat de la Sibiu. Mijlocașul ghanez a ajuns la cota 2 în derby-urile cu Dinamo. Ultima reușită este una de pus în armă.

În minutul 85 al meciului din etapa a 2-a a play-off-ului, Alhassan a marcat un gol de povestit nepoților. Ghanezul a luat o acțiune pe cont propriu și, de la aproximativ 25 de metri, a șutat cu piciorul stâng, direct la vinclu. Execuția lui Baba, care la bază este dreptaci, nu i-a dat nicio șansă lui Alexandru Roșca.

Golul decisiv marcat de Baba Alhassan l-a făcut pe Mihai Stoica să exeulte chiar și a doua zi după meci. Președintele C.A. de la FCSB a postat pe rețelele de socializare o imagine în care îl compară pe mijlocașul ghanez cu David Alaba (32 de ani), polivalentul fotbalist al lui Real Madrid.

„Dă cu stângu’ Baba, cum dădea David Alaba!”, a fost descrierea lui Mihai Stoica, la o poză cu Baba Alhassan din momentul șutului.

David Alaba este un internațional austriac, care joacă din 2021 la Real Madrid, și care poate evolua pe trei posturi: fundaș stânga, fundaș central și mijlocaș central. În vârstă de 32 de ani, Alaba a strâns 53 de goluri la echipele la care a fost legitimat, Austria Viena, Hoffenheim, Bayern Munchen și Real Madrid.

. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că se aștepta la o astfel de execuție din partea mijlocașului african.

„Mai rar în viață mi s-a întâmplat la fotbal, să văd golul înainte să șuteze jucătorul. Parcă am văzut înainte că va marca, că va da la poartă, că va da gol. În momentul în care a primit pasa, vedeam deja mișcările lui, simțeam că va face o fentă, că va da gol. Baba Alhassan, are mișcarea asta, nu are direcție. Dă de multe ori peste poartă. Acum i-a ieșit”, a declarat Gigi Becali, la .