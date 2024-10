FCSB are un parcurs infernal în ultimele săptămâni, cu derby-uri de disputat atât în Superligă, cât și în cadrul Cupei României Betano. Primul a fost împotriva celor de la Dinamo, în campionat, și al doilea, în aceeași competiție, contra unei alte rivale din București, Rapid, . MM Stoica, oficialul roș-albaștrilor, a adus o serie de detalii cu privire la jucătorii care vor fi utilizați în al treilea derby bucureștean consecutiv.

Mihai Stoica îl contrazice pe Gigi Becali, înaintea meciului din Cupa României Betano cu Dinamo: „S-au schimbat multe”

Campioana României este pregătită pentru a-i înfrunta pe rivalii alb-roșii în prima întâlnire din noul format al Cupei, iar Mihai Stoica, managerul echipei, a menționat pe ce jucători se va baza Elias Charalambous în partida programată miercuri, 30 octombrie. “Meme” susține că antrenorul cipriot va folosi jucători care vor bifa apariții și în următorul meci din campionat, contra Universității Craiova.

Inițial, patronul echipei roș-albastre, Gigi Becali, anunțase o formulă de start din propria perspectivă, numai că omul său din cadrul clubului crede că vor fi schimbări majore în unele compartimente, cel puțin pentru primul 11.

“S-au mai schimbat multe de atunci, de la declarația lui Gigi. Clar că vor fi rulaţi. Vor juca aproape toţi fotbaliştii care urmează să joace şi la Craiova, să înceapă meciul la Craiova, vor fi câteva schimbări, unii vor avea 45 de minute.

Meciul acesta aşa a fost gândit, pentru că la Craiova este un meci capital. Mai mult decât atât, Universitatea Cluj are un avans considerabil, avans care poate fi mărit dacă noi nu câştigăm, iar ei câştigă întâlnirea cu Farul de acasă”, a spus MM Stoica, pentru .

Ce echipă anunțase Gigi Becali pentru confruntarea din Cupă cu Dinamo

Finanțatorul clubului bucureștean a anunțat, în primă fază, o echipă de start destul de puternică, având în componență fotbaliști care s-au regăsit și în deplasarea de la Glasgow din Europa League, contra scoțienilor de la Rangers. Iată formația pe care o anunțase Becali pentru al doilea meci cu Dinamo din luna octombrie:

Târnovanu – Pantea, Chiricheș, M. Popescu, Panțîru – Edjouma, Alhassan, Luis Phelipe – Baeten, D. Popa, Musi

FCSB a suferit prima înfrângere în actuala stagiune a competiției UEFA Europa League, iar printre jucătorii care au fost pe teren la eșecul usturător din 24 octombrie s-au aflat portarul Târnovanu, Alexandru Pantea, Mihai Popescu folosit pe partea stângă, Malcom Edjouma, Baba Alhassan și Luis Phelipe.

Dinamo București poate avea o absență notabilă în meciul cu FCSB

Zeljko Kopic a prefațat confruntarea cu FCSB din Cupa României Betano și a notat o posibilă absență importantă din echipa sa. Bulgarul Giorgi Milanov are probleme medicale și este incert pentru meciul de pe Arena Națională, dar antrenorul croat rămâne optimist în privința recuperării mijlocașului până la ora de start.

“Ei (n.r. cei de la FCSB) joacă pe trei fronturi, campionat, cupă și Europa League. Sunt concentrat pe ce trebuie să facem noi. FCSB a jucat bine cu Rapid, a controlat jocul, iar Rapid s-a apărat bine. FCSB a făcut un meci bun.

Bîrligea e bun, are calitate, dar nu doar el. Au o echipă bună, au jucători talentați, au calitate. Noi suntem în proces de creștere, am văzut multe lucruri pozitive și la meciul din campionat. Au fost mulți suporteri la meciul cu ei din campionat, a fost greu pentru toată lumea că am pierdut. Este datoria noastră să reacționăm, să luptăm, iar la următoarele meciuri să aducem cât mai mulți suporteri la stadion. Vreau să fim mai buni în viitor astfel încât să umplem stadionul.

(n.r. referitor la Giorgi Milanov) Vom vedea, are puține probleme de la ultimul meci. Restul jucătorilor sunt sută la sută pregătiți”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul conferinței de presă.