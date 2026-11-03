Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”

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Mihai Stoica a lansat un atac dur la adresa arbitrului Iulian Călin, după înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Cluj, scor 0-1. Oficialul roș-albaștrilor consideră că echipa sa a fost dezavantajată de mai multe decizii de arbitraj, inclusiv la faza golului marcat de Jovo Lukic. În exclusivitate la „MM la FANATIK”, Stoica a pus sub semnul întrebării imparțialitatea centralului și a susținut că acesta nu ar fi trebuit delegat la partidă.

Mihai Stoica, furios după FCSB – U Cluj 0-1! Acuzații la adresa arbitrului Iulian Călin

FCSB a cedat în fața Universității Cluj, scor 0-1, iar rezultatul a provocat nemulțumiri în tabăra roș-albaștrilor. Mihai Stoica a analizat partida în exclusivitate la „MM la FANATIK” și a susținut că echipa sa ar fi meritat cel puțin un rezultat de egalitate. Oficialul FCSB a invocat golul anulat pentru o poziție de ofsaid la limită, raportul cornerelor și faptul că formația bucureșteană a pierdut din periculozitate după ieșirea lui Boutoutaou. În opinia sa, partida se îndrepta spre o remiză fără goluri, însă i .

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„Am avut puțin ghinion, golul marcat de Stoian a fost chestii de centimetri. Softul nu l-am contestat niciodată. După ieșirea lui Boutoutaou nu am mai fost periculoși, dar meciul curgea spre un 0-0. Cred că am fost peste ei. Când ai raportul de cornere 9-1, cred că meritai mai mult. Să pleci fără punct nu mă așteptam, dar a contribuit și Iulian Călin la asta mai mult decât trebuie.

S-a spus clar că la faze fixe cei de la U Cluj faultează în atac. Bic l-a prins pe Dawa șmecherește, cel care trebuia să meargă cu Lukic. Au stat 5 minute, s-au uitat, au văzut că Bic asta face și au zis că e gol valabil. Asta au analizat. Altfel ce ai analiza 5 minute? Noi am înțeles. Lasă, e mai bine 1-0 decât 0-0”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Mihai Stoica îl acuză pe Iulian Călin că a inventat un fault: „Demonstrezi că nu ești imparțial”

Mihai Stoica nu s-a limitat la faza golului înscris de Universitatea Cluj. Oficialul campioanei din 2024 și 2025 a criticat și o decizie luată la mijlocul terenului, într-un moment în care FCSB putea declanșa un atac periculos. Acesta a susținut că arbitrul a sancționat în mod eronat o presupusă simulare, deși, în opinia sa, nu existase niciun contact care să justifice oprirea jocului. Stoica a comparat episodul cu alte decizii contestate, inclusiv o fază în care Denis Drăguș ar fi putut primi o lovitură de pedeapsă.

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„O chestie de asta pot înțelege, că nu dai penalty la Drăguș, că nu e suficient, dar să dai galben când e contact la picior și îl împinge cu ambele mâini, nu mai e ok. Dar să inventezi ce a inventat Călin, o simulare ordinară la mijlocul terenului, la o fază în care noi eram foarte periculoși, e incredibil, e ceva ce nu poate fi explicat.

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Acolo, tu, ca arbitru, demonstrezi că nu ești imparțial, că ai inventat un fault într-o fază în care nu vrei ca echipa respectivă să fie periculoasă. Înțeleg să nu dai penalty, să dai un galben colo-colo, să nu dai un galben, dar nu înțeleg să inventezi un fault când nu există contact”, a continuat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, semne de întrebare privind delegarea lui Iulian Călin

În finalul intervenției, Mihai Stoica a ridicat semne de . Oficialul FCSB a făcut referire la o presupusă candidatură politică din trecut a arbitrului și la o posibilă legătură cu Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Stoica a precizat că nu dorește să stabilească el însuși o legătură între aceste aspecte, însă consideră că reprezentanții Comisiei Centrale a Arbitrilor ar fi trebuit să analizeze situația înainte de a face delegarea.

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„El era candidat la Primărie pe undeva, iar unul dintre membri este Emil Boc, dar nu vreau să fac legături de genul. Cred că dacă cei de la CCA au informațiile astea ar trebui să facă legături și să nu-l delege. Noi ne-am uimit când am văzut că el e delegat la meciul ăsta. Un arbitru slab, care a făcut greșeli într-o singură direcție. La gol a fost un fault cinic, îl întârzii pe jucător să ajungă la jucătorul care marca”, a încheiat Mihai Stoica, la „MM la FANATIK”.