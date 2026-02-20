Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”

ADVERTISEMENT

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre situația Stelei București, echipă pe care dorește să o ajute să promoveze în sfârșit în SuperLiga. Mihai Stoica a auzit declarațiile politicianului și l-a ironizat în direct.

Mihai Stoica l-a ironizat în direct pe ministrul Apărării după ce a vorbit despre promovarea Stelei

Steaua este blocată de câteva sezoane bune în Liga 2 și, chiar dacă a încheiat și pe locuri promovabile, forma de organizare a clubului nu i-a permis să facă pasul către primul eșalon. Radu Miruță consideră că legea actuală din sportul românesc, care nu permite cluburilor de drept public să joace în Superligă, este una care afectează grav echipa din Ghencea.

Mihai Stoica a auzit , și l-a ironizat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul FCSB-ului l-a comparat pe ministru cu jucătorii care „fac două dușuri” la club și apoi dispar.

„Ar putea să insiste și pe ieșirea României din Uniunea Europeană, dacă are idei din astea, pentru că el insistă pentru o lege care să contravină legislației europeană. Asta cred că spune totul despre discernământul acestui domn.

Mi se par niște aberații, așa, colosale, dar fiecare e liber să spună ce vrea. Miniștrii din ăștia care, cum erau… fotbaliștii care făceau două dușuri… sunt și miniștrii care își lasă servieta de două zile prin birouri!”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a făcut praf pe ministrul Radu Miruță

Gigi Becali a reacționat de asemenea când a auzit declarațiile lui Radu Miruță. , combătând vehement planul acestuia.

„Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher. El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ.

Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?”, a afirmat patronul FCSB-ului, potrivit

8 este locul ocupat de Steaua în Liga 2

30 de puncte au „militarii” după 18 etape