Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”

Ministrului Apărării, Radu Miruță, a declarat că vrea să modifice Legea Sportului astfel încât CSA Steaua să poată promova. Mihai Stoica a râs în direct de inițiativa politicianului român.
Mihai Dragomir
20.02.2026 | 11:32
Mihai Stoica il ironizeaza pe ministrul Apararii dupa declaratiile despre dreptul de promovare al Stelei Poate insista si pentru iesirea Romaniei din UE
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a râs în direct după ce a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre promovarea Stelei. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre situația Stelei București, echipă pe care dorește să o ajute să promoveze în sfârșit în SuperLiga. Mihai Stoica a auzit declarațiile politicianului și l-a ironizat în direct.

Mihai Stoica l-a ironizat în direct pe ministrul Apărării după ce a vorbit despre promovarea Stelei

Steaua este blocată de câteva sezoane bune în Liga 2 și, chiar dacă a încheiat și pe locuri promovabile, forma de organizare a clubului nu i-a permis să facă pasul către primul eșalon. Radu Miruță consideră că legea actuală din sportul românesc, care nu permite cluburilor de drept public să joace în Superligă, este una care afectează grav echipa din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a auzit declarațiile făcute public de către politician, și l-a ironizat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul FCSB-ului l-a comparat pe ministru cu jucătorii care „fac două dușuri” la club și apoi dispar.

„Ar putea să insiste și pe ieșirea României din Uniunea Europeană, dacă are idei din astea, pentru că el insistă pentru o lege care să contravină legislației europeană. Asta cred că spune totul despre discernământul acestui domn.

ADVERTISEMENT
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că...
Digi24.ro
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”

Mi se par niște aberații, așa, colosale, dar fiecare e liber să spună ce vrea. Miniștrii din ăștia care, cum erau… fotbaliștii care făceau două dușuri… sunt și miniștrii care își lasă servieta de două zile prin birouri!”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut...
Digisport.ro
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"

Gigi Becali l-a făcut praf pe ministrul Radu Miruță

Gigi Becali a reacționat de asemenea când a auzit declarațiile lui Radu Miruță. Latifundiarul din Pipera a lansat un atac dur la adresa politicianului, combătând vehement planul acestuia.

 „Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher.  El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ.

ADVERTISEMENT

Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?”, a afirmat patronul FCSB-ului, potrivit gsp.ro.

  • 8 este locul ocupat de Steaua în Liga 2
  • 30 de puncte au „militarii” după 18 etape

Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei

Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?!...
Fanatik
Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?! Elevii lui Kopic, afectați de ninsoare: „Totul a fost paralizat!”
Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor!...
Fanatik
Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor! În 1991 erau mult mai mulți olteni”. Exclusiv
Fanatik SuperLiga, vineri, 20 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 20 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte de etapa a 28-a
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB: 'Nu îl mai ia nimeni, gata și la națională!' / 'Îl pensionezi așa brusc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!