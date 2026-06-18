Sport

Mihai Stoica aruncă bomba: îl vrea la FCSB pe francezul care a propus transferul lui Ronny Labonne

FCSB a făcut un transfer neașteptat și l-a adus pe Ronny Labonne. Însă, Mihai Stoica (61 de ani) a pus ochii și pe francezul care i l-a propus pe jucătorul din Martinica.
Traian Terzian
19.06.2026 | 00:08
Mihai Stoica arunca bomba il vrea la FCSB pe francezul care a propus transferul lui Ronny Labonne
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Mihai Stoica (61 de ani) vrea să facă un transfer inedit la FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Gigi Becali a promis o campanie de transferuri spectaculoasă în această vară, iar ultimul venit la FCSB este Ronny Labonne. Dar ”roș-albaștrii” nu se limitează doar la jucători, iar Mihai Stoica încearcă să-l convingă și pe omul care a intermediat sosirea fotbalistului din Martinica.

Mihai Stoica pregătește un transfer inedit la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a mărturisit că pe ce înseamnă fotbalul francez are un colaborator, însă își dorește să-l convingă pe acesta să se alăture staff-ului administrativ al grupării bucureștene.

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”Eu colaborez cu un om de fotbal din Franța. Dacă va veni oficial la noi, o să spun despre cine e vorba. E posibil să vină. Este practic consilier, se ocupă de scoutingul nostru pe partea asta. Suntem în discuții, vom vedea dacă vom reuți să facem colaborarea.

Ne-a dat o listă de 40 de jucători pe care să îi urmărim din ligile 2 și 3. Au început să lucreze Florin Cernat, Ionuț Zotu, Alin Stoica, Lucian Filip, de când au plecat Eli și Pinti. Labonne nu era pe listă, dar l-au remarcat uitându-se după alți jucători.

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Avea meciuri în care juca fundaș dreapta și meciuri în care juca fundaș stânga. Este un fotbalist născut în Martinica. La 14 ani a venit în Franța, într-un centru de formare în Paris”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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A preluat modelul Universității Craiova

Oficialul ”roș-albaștrilor” a recunoscut că la transferul lui Ronny Labonne s-a inspirat de la Universitatea Craiova, care în vara trecută l-a adus pe atacantul Steven Nsimba tot din liga a a treia franceză.

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”După care a ajuns la Lorient, apoi la Nîmes. După a ajuns la Caen. E un club din liga a treia. Nsimba a fost anul trecut în liga a treia, nu a făcut diferența doar la noi în campionat, ci și în cupele europene. Recunosc că modelul Craiova l-am luat, eu nu mă mai uitam pe ligile inferioare, dar când am văzut la ei…

Dacă va face față sau nu, rămâne de văzut. Dar există multe exemple de jucători care au venit de la un nivel mult mai mare și nu au făcut față. Pentru că și liga noastră e ciudată. Nu l-am văzut live, dar am văzut live alții cărora le-am făcut oferte, dar e complicat, mai ales la atacanți.

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Are profil ofensiv, extrem de important e că joacă și în dreapta, și în stânga. Chiar nu are preferințe, joacă oriunde, important e să joace bine. Eu am încredere, îmi place foarte mult”, a spus el.

Cum l-a impresionat Ronny Labonne pe Mihai Stoica

După ce a precizat că noul jucător de la FCSB are un copil de 3 ani și a făcut o glumă în acest sens, Stoica a dezvăluit că a fost impresionat de faptul că la negocieri Labonne nu a discutat de bani, dar a avut o cerere de bun simț.

”Are un băiețel de 3 luni, la noi e creșă. Un fotbalist care nu discută de bani, dar discută dacă se poate să aibă un apartament lângă parc, acolo unde să meargă soția cu copilul, pe mine mă cucerește din start!

Nu prea joacă la națională și mi-aș dori foarte mult să nu joace, pentru că e foarte departe. Nici Ngezana nu juca, dar a jucat imediat după ce a venit la noi”, a afirmat Mihai Stoica.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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