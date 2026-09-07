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Situația lui Marius Baciu la FCSB s-a schimbat de mai multe ori în ultimele zile. Antrenorul părea pe picior de plecare după înfrângerea suferită de FCSB în fața rivalilor de la Dinamo. Gigi Becali a anunțat inițial că ia în calcul despărțirea de tehnician, însă după doar câteva minute s-a răzgândit.

Rămâne sau pleacă Marius Baciu de la FCSB? Mihai Stoica a spus ce vrea să se întâmple cu antrenorul

Becali discutase cu el înaintea derby-ului și stabilise ca tehnicianul să vină la Palat după meci, în cazul unui eșec. Mutarea a picat însă după intervenția suporterilor, care nu și-au dorit ca la cârma echipei să ajungă un tehnician cu trecut la rivala Dinamo.

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În paralel, au fost vehiculate și alte variante pentru banca FCSB, printre care Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf sau Florin Maxim. . Patronul i-a oferit însă un nou ultimatum. Următoarele două partide, cu Petrolul și Universitatea Craiova, sunt considerate decisive pentru viitorul antrenorului.

Marius Baciu, două meciuri pentru a-și salva postul! Mesajul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Marius Baciu. Acesta recunoaște că tehnicianul este pus într-o situație ingrată, însă speră ca echipa să obțină maximum din următoarele două meciuri, cu Petrolul și Universitatea Craiova.

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„Îți dai seama că nu poate să îți convină când vezi că numele tău e vehiculat în astfel de situații. Eu am schimbat doar câteva mesaje cu Baciu zilele astea. Am avut niște probleme personale. Ieri și azi ei au fost liberi. Îmi doresc din toată inima să continuăm cu Baciu și să facem rezultate bune în următoarele două jocuri”, a declarat Mihai Stoica la