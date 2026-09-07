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„Am schimbat mesaje cu Baciu”. Ce se întâmplă cu antrenorul FCSB, după ce Gigi Becali i-a dat ultimatum

Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Marius Baciu la FCSB, după ce Gigi Becali i-a oferit antrenorului un ultimatum: „Îți dai seama că nu poate să îți convină”.
Alex Bodnariu
07.09.2026 | 22:43
Am schimbat mesaje cu Baciu Ce se intampla cu antrenorul FCSB dupa ce Gigi Becali ia dat ultimatum
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Situația lui Marius Baciu la FCSB s-a schimbat de mai multe ori în ultimele zile. Antrenorul părea pe picior de plecare după înfrângerea suferită de FCSB în fața rivalilor de la Dinamo. Gigi Becali a anunțat inițial că ia în calcul despărțirea de tehnician, însă după doar câteva minute s-a răzgândit.

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Ianis Zicu a fost foarte aproape să ajungă la FCSB. Becali discutase cu el înaintea derby-ului și stabilise ca tehnicianul să vină la Palat după meci, în cazul unui eșec. Mutarea a picat însă după intervenția suporterilor, care nu și-au dorit ca la cârma echipei să ajungă un tehnician cu trecut la rivala Dinamo.

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În paralel, au fost vehiculate și alte variante pentru banca FCSB, printre care Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf sau Florin Maxim. Gigi Becali a anunțat însă că Marius Baciu rămâne la echipă. Patronul i-a oferit însă un nou ultimatum. Următoarele două partide, cu Petrolul și Universitatea Craiova, sunt considerate decisive pentru viitorul antrenorului.

Marius Baciu, două meciuri pentru a-și salva postul! Mesajul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Marius Baciu. Acesta recunoaște că tehnicianul este pus într-o situație ingrată, însă speră ca echipa să obțină maximum din următoarele două meciuri, cu Petrolul și Universitatea Craiova.

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„Îți dai seama că nu poate să îți convină când vezi că numele tău e vehiculat în astfel de situații. Eu am schimbat doar câteva mesaje cu Baciu zilele astea. Am avut niște probleme personale. Ieri și azi ei au fost liberi. Îmi doresc din toată inima să continuăm cu Baciu și să facem rezultate bune în următoarele două jocuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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