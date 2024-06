Mihai Stoica, impresionat de Ianis Hagi înainte de România – Olanda la Euro 2024: „Se bate la mister Olympia!”

Managerul general al campioanei României este impresionat și de faptul că „tricolorii” nu s-au mai apărat după ce au marcat un gol și că nu au mai tras de timp, continuând să-și atace adversarii.

Mihai Stoica, încrezător înainte de România – Olanda

Mihai Stoica este încrezător înaintea , lăudând felul în care naționala României a evoluat până acum la Campionatul European din Germania:

„Depinde cu ce echipă jucăm. Olanda din meciul cu Austria nu a fost cine știe ce, austriecii păreau că dau gol când au chef împotriva lor. Dacă discutăm despre individualități, Olanda e favorită certă și nu doar în fața noastră.

Să zic un 55% pentru Olanda și 45% șanse pentru România. Naționala noastră are spirit, e ceva ce nu am crezut că voi vedea la echipa națională”.

„Ianis se bate la mister Olympia!”

Mihai Stoica a continuat și l-a pentru fizicul pe care îl are, glumind și spunând că se poate bate la concursul „mister Olympia”: „La mulți fotbaliști de la acest EURO nu am văzut că s-au dedicat așa în meciuri.

Luați ucrainenii la ce echipe joacă. Nu doar că i-am bătut. Noi dădeam 1-0 și făceam pasul înapoi. De data asta nu am făcut așa, am simțit că suntem puternici, am tras în continuare și ne-am calificat încă din primul meci”.

„Iar un lucru foarte important e că nu am tras de timp. Ianis arată foarte bine, se poate bate la mister Olympia. Fotbaliștilor le e foarte greu să pună atăta masă musculară, că fac mult cardio.

Noi nu avem un fundaș de picior stâng, orice jucător de picior drept care joacă în partea stângă îi este dificil. Eu cred că Sorescu va juca în locul lui Bancu în meciul cu Olanda.

E foarte greu să-l scoți pe Ianis din echipă. Am câștigat grupa datorită penalty-ului scos de el. Man trebuie să joace. Cred că vom juca împotriva Olandei, nu putem să ne prezentăm altfel.”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .