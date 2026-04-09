Mihai Stoica, impresionat de Răzvan Lucescu care a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om: „A avut puterea asta, ca Mircea Lucescu”

Miercuri și joi, aproximativ 15.000 de oameni au venit pentru a-i aduce un , iar modul în care Răzvan Lucescu a înțeles să onoreze memoria tatălui său l-a impresionat pe Mihai Stoica, oficialul de la FCSB.

Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB au fost joi la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a aprinde o lumânare și a aduce un omagiu marelui „Il Luce”, iar oficialul campioanei României a remarcat puterea fantastică pe care Răzvan Lucescu a avut-o pentru a sta și a saluta toți oamenii, în picioare, timp de multe ore pe Arena Națională.

„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta. Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare.

Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmuth, la cele ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a spus Mihai Stoica la .

Jucătorii de la Dinamo și FCSB au ajuns în același timp la Arena Națională

Pentru a cinsti memoria lui Mircea Lucescu, atât jucătorii de la Dinamo, cât și cei de la FCSB, au venit la Arena Națională în ziua de joi. Cele două rivale au sosit aproape la aceeași oră, diferența fiind de câteva minute, iar imaginile cu respectul arătat de fotbaliști au fost de-a dreptul impresionante. Nici cei de la Rapid nu au lipsit, iar alături de acționarul majoritar, Dan Șucu, au fost la căpătâiul lui Mircea Lucescu.

și la meciul din runda a 4-a a play-off-ului, contra celor de la CFR Cluj, din Gruia, jucătorii vor purta banderole negre, speciale, care vor avea chipul lui „Il Luce” pe ele.