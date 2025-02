Mihai Stoica, în al nouălea cer după FCSB – PAOK 2-0: „N-am crezut”

FCSB a demonstrat joi că cele două succese cu PAOK nu au fost deloc întâmplătoare. În cel de-al treilea meci direct contra grecilor, campioana României . Mihai Stoica s-a arătat mai mult decât încântat de evoluția echipei.

Mihai Stoica: „Să nu dai nicio şansă unui adversar de asemenea calibru?”

FCSB a scris o nouă pagină de istorie pentru fotbalul românesc și s-a calificat en fanfare în . Campioana din SuperLiga a făcut împotriva echipei antrenate de Răzvan Lucescu și a meritat pe deplin calificarea.

Juri Cisotti și David Miculescu au marcat goluri pentru gruparea roș-albastră, dar fotbaliștii lăudați de patronul Gigi Becali , care și-au arătat experiența și au oferit un plus echipei.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit după fluierul final despre diferența din teren, diferență care, a fost în favoarea roș-albaștrilor, în ciuda faptului că grecii au un lot net superior ca valoare.

„N-am crezut că suntem aşa de buni, chiar n-am crezut. Totuşi să nu dai nicio şansă unui adversar de asemenea calibru? Au jucat Zivkovic, Pelkas şi Konstantelias, în spatele lui Samatta. Dar când ai un fotbalist imperial precum Chiricheş. Unii au fost prea buni, Chiricheş, Cisotti.

Dacă abordezi un meci cu spiritul pe care l-am avut, cu atitudinea… nu prea ai cum să nu micşorezi distanţa bugetelor, iar aici chiar nu a jucat bugetul. Nu cred că PAOK e slabă, cred că am fost noi foarte buni. Echipele din România şi nu fac…

Acum 12 ani s-a jucat cu Ajax, am suferit teribil, am dat golurile alea cu şansă, jucând foarte bine, dar noi azi nu am făcut pasul înapoi. Noi am făcut doi paşi înainte şi am jucat.

Era 1-0, trebuiau să marcheze două goluri şi eram călare pe ei. Nu ai ce să reproşezi nimănui nimic. Doar vreo greşeală individuală îi putea băga în joc. Am zis că ne calificăm, dar cu jumătate de gură”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

FCSB, echipa cu cele mai multe victorii din Europa League

Succesul cu PAOK a fost al șaselea în actuala ediție de UEFA Europa League pentru campioana României, care . Concret, FCSB este echipa cu cele mai multe victorii, alături de Lazio și Bilbao, cele două fiind calificare direct în optimi.

Mai mult decât atât, trei dintre acestea au fost obținute împotriva celor de la PAOK, care a fost învinsă în două rânduri pe Toumba Stadium și o dată la București.