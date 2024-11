Mihai Stoica, în continuare euforic după FCSB – Olympiacos 0-0: ”Cu ai noștri i-a fost mai greu”. Ce a spus de duelul cu Oțelul

Imediat după ultimul fluier al partidei FCSB – Olympiacos 0-0, Mihai Stoica a ținut să precizeze că acest punct valorează cât o victorie și pentru eliminarea lui Daniel Bîrligea.

Mihai Stoica, reacție la rece după FCSB – Olympiacos 0-0

De această dată, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scos în evidență performanțele reușite de echipa elenă sub conducerea antrenorului spaniol Jose Luis Mendilibar și faptul că pe Arena Națională nu au avut realizări.

”Să nu dai șanse unei echipe care, cu câteva luni în urmă, zdrobea în semifinale pe Aston Villa lui UnaiEmery (6-2) și cu câteva zile în urmă pe AEK-ul lui Anthony Martial și Lamela (4-1) nu e ceva obișnuit. Mai ales când un arbitru te lasă 30 minute în 10 când părea că-ți domini categoric adversarul și că te îndrepți iar spre o victorie istorică.

Mendilibar a năucit Manchester United cu Sevilla (5-2 în dublă manșă). Mendilibar a câștigat Europa League în 2023, învingându-l în finală pe Mourinho. Mendilibar a câștigat Conference League în 2024 contra Fiorentinei. Cu ai noștri i-a fost mai greu.

El Kaabi a marcat de 5 ori în dubla cu Aston Villa contra lui Konsa (joacă prin naționala Angliei), Pau Torres (a Spaniei) sau Lenglet (a jucat prin aia a Franței). Cu Mihai Popescu, Ngezana și Dawa n-a atins-o”, a scris Mihai Stoica, pe contul de Facebook.

MM Stoica, avertisment pentru meciul de la Galați

Oficialul ”roș-albaștrilor” a menționat că această postare euforică a făcut-o după ce a revăzut întâlnirea cu Olympiacos, însă a ținut să precizeze că pe FCSB o așteaptă un joc extrem de dificil în deplasare cu Oțelul Galați.

”Am trăit cu sentimentul că am fost prea euforic aseară după meci în intervenția pe care am avut-o la Prima Sport 1. Asta până am revăzut meciul. Sunt mai euforic acum. Până duminică, când plecăm la Galați. Unde o avem grea”, a menționat Stoica.

FCSB a impresionat în meciul din etapa a 5-a din Europa League cu , atacantul marocan Ayoub El Kaabi fiind anihilat perfect de fundașii centrali. Un alt plus pentru campioana României l-a reprezentat pregătirea fizică excepțională.

”Roș-albaștrii” au acumulat 10 puncte în Europa League și sunt aproape siguri de calificarea în primăvară, dar speră să prindă Top 8 și să ajungă direct în optimi. Următorul meci pentru FCSB pe plan internațional este în deplasare cu Hoffenheim, pe 12 decembrie.