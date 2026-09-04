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Mihai Stoica (61 de ani) și Florin Lovin (44 de ani) s-au contrat în direct la TV. Mărul discordiei a fost nimeni altul decât antrenorul roș-albaștrilor, Marius Baciu (51 de ani).

Mihai Stoica și Florin Lovin, contre din cauza lui Marius Baciu

Chiar dacă a făcut parte din echipa Stelei, care, în 2006, a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, Florin Lovin nu s-a abținut și a intrat într-o discuție contradictorie cu Mihai Stoica. Mărul discordiei a fost chiar antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu. care nu a reușit să îi ducă pe roș-albaștri pe tabloul principal din Conference League.

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Florin Lovin: Eu am spus-o public. Cred că nu va reuși la Steaua, la FCSB! Am spus de a doua zi, dar e chestie subiectivă.

Mihai Stoica: Dar de Pintilii, care nu avea licență, nu avea un minut, o secundă de antrenorat, ce ziceai?

Florin Lovin: Păi eram subiectiv. Pentru că am avut o relație cu el și îl știam ca om.

Mihai Stoica: Când evaluezi un antrenor?

Florin Lovin: Eu lucrez la o companie și iese un post de director zonal. Se face o listă și se spune: „Ce a făcut directorul ăsta zonal în ultimii 5 ani?”.

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Mihai Stoica: Păi directorul meu zonal, Pintilii, nu făcuse nimic în ultimii 5 ani. Asta încerc să spun. E loterie peste tot. Există antrenori care funcționează excepțional la niște echipe, iar la alte nu există.

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Florin Lovin: Dar Pintilii a demonstrat că se poate!

Mihai Stoica: Ce să demonstreze? Am avut eu inspirație să îl pun antrenor.

Florin Lovin: A avut conexiune acolo…

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Mihai Stoica: Și de ce nu s-a calificat echipa în play-off cu Charalambous și Pintilii?

Florin Lovin: Pentru că au trecut 2 ani și s-a ajuns la o saturație.

Marius Baciu, înger și demon la FCSB

Marius Baciu a salvat-o pe FCSB în finalul sezonului trecut, când a calificat echipa în preliminariile Conference League, după ce roș-albaștrii s-au impus în meciurile cu FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1). Antrenorul în vârstă de 51 de ani a ratat însă primul obiectiv al sezonului. FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League, după ce a pierdut „dubla” cu Auda. Mai mult, după cele două eșecuri din SuperLiga, cu CFR Cluj și UTA

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„Noi din exterior le vedem altfel. E clar că nu avem cum să le vedem ca din interior. Dar, din punctul meu de vedere, nu poți avea un antrenor ca Baciu cu un astfel de lot de jucători”, a declarat Florin Lovin.

„Și eu ce ar trebui să fac acum? Ce te aștepți? Să dau în Baciu? Eu am mai spus-o. Cum un jucător e adus la FCSB că a reușit, acolo, acolo și acolo, așa cred că ar trebui adus un antrenor, tocmai pentru performanțele pe care le-a făcut. Doar că nu hotărăsc eu aici! Păi și atunci ce facem? Îmi pui capcane?

(n.r. – Lovin: Nu se pune problema de asta, doar mă cunoști) Ba fix asta facem! Eu spun altfel. Există antrenori și fotbaliști care nu funcționează. Și sunt mai mulți cei care nu funcționează?”, a replica președintele C.A. de la FCSB.

Roș-albaștrii i-au achiziționat pe Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar. „Părerea mea e de transferurile care s-au realizat. Eu nu am treabă cu Baciu. Putea fi oricare altul. A fost Todoran, a fost Andone, care era prietenul meu. Eu nu zic că nu se poate cum face Gigi Becali. Doar că e nevoie de un antrenor, care să antreneze băieții ăia, să joace la fel, să fie la același nivel, iar când joacă fiecare să fie la un nivel bun. Și asta cred că nu e în momentul de față la FCSB”, a conchis Lovin.