Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc!”

FCSB a avut parte de o seară de poveste joi seara, în Europa League. Campioana României a revenit incredibil de la 1-3 și a câștigat în prelungiri duelul cu una dintre cele mai titrate echipe din Olanda, Feyenoord. Mihai Stoica, președintele clubului din Capitală, a transmis un mesaj pentru suporteri a doua zi.

FCSB, victorie colosală pe Național Arena în fața celor de la Feyenoord

Duelul de pe Arena Națională părea să se îndrepte către o victorie a celor de la Feyenoord. FCSB a punctat prima, prin Ngezana, dar olandezii au întors scorul până la pauză. În partea a doua, echipa din Țările de Jos a mai punctat o dată, însă campioana României a revenit incredibil.

Golul victoriei a venit la ultima fază a jocului de pe Arena Națională. Juri Cisotti a recuperat o minge la mijlocul terenului și l-a lăsat pe Florin Tănase cu poarta goală. Fotbalistul de la FCSB a înscris și

Mihai Stoica, impresionat de ce a văzut în FCSB – Feyenoord 4-3

este de părere că meciul cu Feyenoord a fost unul dintre cele mai frumoase jucate de echipa din România în ultimii ani. Oficialul campioanei a ținut să le mulțumească suporterilor care au îndurat frigul pe Arena Națională pentru încrederea arătată echipei.

„Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională, martorii celei mai tari reveniri din istoria fotbalului românesc!”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul său oficial de Facebook.

Ce șanse are FCSB să prindă primăvara europeană după 4-3 cu Feyenoord

După acest succes, FCSB rămâne cu șanse reale la o calificare de senzație în primăvara europeană. Campioana României are șase puncte după primele șase jocuri și va mai disputa două partide în luna ianuarie, una cu Dinamo Zagreb și alta cu Fenerbahce.

Pentru a prinde top 24, FCSB are nevoie de măcar o victorie în ultimele două jocuri. Scenariul nu pare unul imposibil, însă roș-albaștrii trebuie să arate aceeași determinare pe care au afișat-o în finalul meciului cu Feyenoord de pe Arena Națională.