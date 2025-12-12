Sport

Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc!”

Mihai Stoica, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Feyenoord în Europa League. Oficialul campioanei României, mesaj pentru suporteri. „Mulțumim Peluzei Nord”.
Alex Bodnariu
12.12.2025 | 10:00
Mihai Stoica in extaz dupa nebunia de la FCSB Feyenoord Cea mai tare revenire din istoria fotbalului romanesc
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, fascinat de revenirea FCSB-ului în meciul cu Feyenoord
ADVERTISEMENT

FCSB a avut parte de o seară de poveste joi seara, în Europa League. Campioana României a revenit incredibil de la 1-3 și a câștigat în prelungiri duelul cu una dintre cele mai titrate echipe din Olanda, Feyenoord. Mihai Stoica, președintele clubului din Capitală, a transmis un mesaj pentru suporteri a doua zi.

FCSB, victorie colosală pe Național Arena în fața celor de la Feyenoord

Duelul de pe Arena Națională părea să se îndrepte către o victorie a celor de la Feyenoord. FCSB a punctat prima, prin Ngezana, dar olandezii au întors scorul până la pauză. În partea a doua, echipa din Țările de Jos a mai punctat o dată, însă campioana României a revenit incredibil.

ADVERTISEMENT

Golul victoriei a venit la ultima fază a jocului de pe Arena Națională. Juri Cisotti a recuperat o minge la mijlocul terenului și l-a lăsat pe Florin Tănase cu poarta goală. Fotbalistul de la FCSB a înscris și a declanșat nebunia pe stadion.

Mihai Stoica, impresionat de ce a văzut în FCSB – Feyenoord 4-3

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, este de părere că meciul cu Feyenoord a fost unul dintre cele mai frumoase jucate de echipa din România în ultimii ani. Oficialul campioanei a ținut să le mulțumească suporterilor care au îndurat frigul pe Arena Națională pentru încrederea arătată echipei.

ADVERTISEMENT
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată...
Digi24.ro
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate

„Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională, martorii celei mai tari reveniri din istoria fotbalului românesc!”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul său oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT
Indignare în Europa, după anunțul americanilor:
Digisport.ro
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"

Ce șanse are FCSB să prindă primăvara europeană după 4-3 cu Feyenoord

După acest succes, FCSB rămâne cu șanse reale la o calificare de senzație în primăvara europeană. Campioana României are șase puncte după primele șase jocuri și va mai disputa două partide în luna ianuarie, una cu Dinamo Zagreb și alta cu Fenerbahce.

ADVERTISEMENT

Pentru a prinde top 24, FCSB are nevoie de măcar o victorie în ultimele două jocuri. Scenariul nu pare unul imposibil, însă roș-albaștrii trebuie să arate aceeași determinare pe care au afișat-o în finalul meciului cu Feyenoord de pe Arena Națională.

Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre...
Fanatik
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului
Răzvan Marin, avertisment pentru Universitatea Craiova după golul senzațional înscris în Conference League!...
Fanatik
Răzvan Marin, avertisment pentru Universitatea Craiova după golul senzațional înscris în Conference League! Românul a fost omul meciului la AEK Atena. Video
Ilie Dumitrescu știe unde s-a decis partida FCSB – Feyenoord 4-3: “El a...
Fanatik
Ilie Dumitrescu știe unde s-a decis partida FCSB – Feyenoord 4-3: “El a adus cele trei puncte”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!