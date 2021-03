Mihai Stoica, încă un atac la adresa lui Ion Crăciunescu: „Nea Nelule, te rugăm, lasă-ne!”

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, l-a atacat dur pe Ion Crăciunescu. Stoica este supărat pe fostul arbitru pentru că nu a fost de acord cu el în privința unei decizii luate de Cătălin Popa.

Oficialul clubului care se află pe locul 1 în prima ligă a dezbătut inclusiv în dialog direct cu Ion Crăciunescu, la televizor, faza la care Popa a decis să dicteze penalty pentru Hermannstadt în urmă cu două etape.

Mihai Stoica nu renunță la disputa cu fostul arbitru, începută în direct la televizor, și l-a atacat pe acesta și printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

Mihai Stoica, încă un atac la adresa lui Ion Crăciunescu. Ce i-a transmis pe Facebook

Mihai Stoica a ținut să îi dea o nouă replică lui Ion Crăciunescu. Fostul arbitru a intrat în colimatorul managerului general al FCSB după ce nu a fost de acord cu el în privința unei decizii luate de Cătălin Popa în partida Hermannstadt – FCSB 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1.

„De ani de zile nu mai citesc comentariile de pe platforme. Prea mult hate, anonimi care mă jignesc gratuit etc. Totuși, când am văzut că discuția în contradictoriu pe care am purtat-o cu Crăciunescu vizavi de penalty-ul inventat de domnul arbitru de Casa Liga 1 Popa a strâns peste 500 de comentarii, m-am aventurat și am parcurs primele 40-50.

Surpriză! Toți participanții la trafic erau de acord cu mine, chiar dacă unii (cam mulți) se simțeau datori să specifice că nu mă suportă (înghit, halesc etc). Deci, nea Nelule, în arbitraj specialistule, te rugăm – din inimile noastre vulnerabile – LASĂ-NE!!!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

S-au contrat și în direct: „Ne-ai înnebunit! Ai sunat ca să te cerți!”

Nu este prima dată când Mihai Stoica îl atacă pe fostul arbitru. La jumătatea lunii martie, chiar după meciul pierdut de FCSB la Mediaș, managerul roș-albaștrilor a fost invitat în studioul unei emisiuni de la Digisport și a avut ocazia unui dialog telefonic cu Ion Crăciunescu. Discuția dintre cei doi a fost plină de tensiune.

Ion Crăciunescu: Cred că ar trebui să-ți ceri scuze pentru acuzația gravă făcută. N-o să ți-o iert niciodată.”

MM Stoica: Ee… bine, dacă nu o să-mi cer scuze, asta este. Eu cred că negi adevărul, în plus scuzele nu se cer, se prezintă.

Ion Crăciunescu: Să spunem lucrurile pe nume și să nu ne jignim.

MM Stoica: Nu mă interesează părerile lui Ion Crăciunescu, le-am mai auzit. Dacă un fost mare arbitru susține ceva ce mi se pare că e lipsit de logică, eu ce să mai fac. Crăciunescu a spus că a fost penalty, Balaj spune că nu a fost penalty. Crăciunescu trebuie să înțeleagă că atâta timp cât cataloghează prestația unui arbitru și eu, în calitate de invitat, pot să cataloghez prestația specialistului.

MM Stoica: Nu mă interesează ce spune Crăciunescu, că ce spune un specialist nu e literă de lege.

Ion Crăciunescu: Eu nu mai vreau să intru în discuție cu acest individ, cu el nu poți să porți o discuție

Mihai Stoica: S-a auzit de prima dată când ai zis, gata, ești foarte dur.

Ion Crăciunescu: În afară de calitățile lui, printre altele, este și aceea de a jigni. Din păcate, cu el nu poți să porți o discuție…

MM Stoica: Gata, nu ne mai certa acum, lasă-ne în pace, că ne-ai înnebunit! Acum suni să cerți! Am înțeles, nu mă ierta, dar nu am venit aici după un an, în emisiune, ca să mă sune Crăciunescu să mă certe!

Ion Crăciunescu: Am sunat să-mi spun părerea. Dai din gură non-stop!