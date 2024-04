Mihai Stoica, încântat că FCSB și-a găsit atacant: „Am fost ironizat de mulţi. Mă bucur că n-am trecut degeaba prin fotbal”

, și este cu un pas mai aproape de a pune stop unei secete de nouă ani de zile, perioadă în care formația patronată de Gigi Becali nu a mai reușit să pună mâna pe trofeul de campioană.

Jucătorul pe care Mihai Stoica l-a remarcat în victoria cu CFR Cluj: „Am fost ironizat de mulţi”

Rămasă fără atacant din iarnă, când Gigi Becali a decis să-l vând pe Andrea Compagno în China, FCSB a dus lipsă de un vârf de atac clasic, care să poată să se lupte cu fundașii adverși.

După câteva luni de încercări de a juca cu vârf fals și improvizații, pare că Elias Charalambous a găsit, în sfârșit, un jucător care să se potrivească în poziția de atacant central, pe David Miculescu. Managerul tehnic al celor de la FCSB, Meme Stoica, s-a arătat încântat de prestația avută de jucătorul în vârstă de 22 de ani în victoria cu CFR Cluj și speră că Miculescu să poată mențină ritmul și pe viitor.

“Eu am mai spus şi am fost ironizat de mulţi oameni pentru ce am spus. Mă bucur că n-am trecut degeaba prin fotbal. Da, eu cred şi susţin că la ce avem nevoie noi acum este Miculescu, nu alt fotbalist de care s-a vorbit şi de care se va vorbi. Mai ai nevoie de un jucător acolo, e indiscutabil.

Au lucruri în comun (n.r. – Miculescu şi Alibec), sunt stângaci, au gabarit, Alibec are o tehnică mai bună şi foloseşte corpul, are experienţă. Dar David Miculescu are jocul aerian, care e important. Iar în meciul cu CFR Cluj a avut jucători cu experienţă în faţă şi nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian.

A avut puţine mingi pierdute şi face un efort extraordinar, faci un pressing extraordinar cu el. Poţi şi e foarte important. Că nu avem jucători de unu la unu, să dribleze doi, trei, nu avem jucători d-ăştia, dar dacă recuperăm aproape de poarta adversă suntem periculoşi şi am marcat după faze de genul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, la .

Gigi Becali, mulțumit de jocul lui David Miculescu: „Nu ați văzut ce s-a bătut cu ei?”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1 despre prestația lui David Miculescu din victoria cu CFR Cluj, scor 1-0.

Milionarul din Pipera și că fotbalistul în vârstă de 22 de ani va începe să marcheze cât de curând.

„Astăzi am luat atacant! Pe David Miculescu! Nu ați văzut ce s-a bătut cu ei? O să dea el și goluri, stați așa. Noi am câștigat meciul ușor. În condițiile în care Olaru iar nu a fost în apele lui”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.